Sajtótájékoztatót tartottak a debreceni virágvasárnapi keresztút részleteiről

A virágvasárnap alkalom arra, hogy újra megmutassuk: Debrecenben az egyházak és a város polgárai az összefogás jegyében készülnek a húsvétra. Debrecen számára a vallás, a hit, az egyházak időtálló értékek – fogalmazott Papp László polgármester. Felidézte: a város és a keresztény egyházak 2012-ben szervezték meg először a közös virágvasárnapi ünneplést, 2017-től pedig ez a program városi keresztúttá vált, amely valamennyi egyházi szervezetet és a cívisváros polgárait is megszólítja.

Mint mondta, a városi keresztútnak több aktualitása is van túl azon, hogy a kereszténység egyik legszebb ünnepére való felkészülés jegyében zajlik majd – a béke üzenetének nagyon hangsúlyosnak kell lennie. A szakrális esemény lebonyolításában a Színházi Olimpia is közreműködik majd, ugyanis a nemzetközi színházi rendezvény keretében magyar városok – Budapest, Miskolc, Győr és Veszprém – színművészei is szerepet vállalnak a városi keresztút egy-egy stációjánál.

„Ilyen jellegű összefogás nem nagyon van máshol az országban. Ez valóban meg tudja mutatni Debrecen egyediségét és azt, hogy a vallás, a hit a 21. században is a mindennapjaink nagyon fontos része” – hangsúlyozta a városvezető.

Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke arról beszélt, hogy a keresztút tulajdonképpen az emberi lélek felemelkedése, amikor pedig Debrecenben összefognak a hívők és nem hívők, kifejezik azt, hogy a keresztény kultúrát szeretnék megőrizni.

Püski Lajos, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője felhívta a figyelmet arra, hogy az adventhez hasonlóan a húsvéti ünnepkört is egy várakozás előzi meg, és ezúttal sem az a fontos, hogy mit várunk, hanem az, hogy kit.

„Az egyházaink életében a virágvasárnap különleges esemény. A húsvétot megelőző negyvennapos böjt alatt tudatosítjuk magunkban a bűnbánatunkat, önmagunkat tisztítjuk meg. A nagyhéten viszont már nem magunkra kell figyelnünk, hanem az üdvözítő úr Jézus Krisztusra” – jelentette ki Terdik János, a Hajdúdorogi Főegyházmegye pasztorális helynöke.

Kornya István, a Nemzeti Magazin főszerkesztője a Színházi Olimpiához kapcsolódva elmondta, hogy az eseménysorozatnak szakrális vonala is van, hiszen az olimpia passióelőadásokkal indul.

Pál István őrnagy, a Debrecen Helyőrségi Zenekar karmestere a béke fontosságára hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta: katona és civil együtt legyen békében. Végezetül Sajtos Szilárd alezredes, kiemelt tábori lelkész úgy fogalmazott: az a céljuk, hogy a zene hangjain, a művészet húrjain és az ige szavain keresztül csodálatos módon összehozzák az embereket.

A debreceni virágvasárnapi keresztút programja részletesen ITT olvasható.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

