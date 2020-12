Sako iraki káld pátriárka: Veszélyes lenne keresztény enklávét létrehozni a Ninivei-síkságon

A pátriárka elmondása szerint a keresztények az iraki társadalom „fegyveres erők nélküli” részét képezik, nincsenek magukat védelmező hálózataik, s ezekben az időkben, amikor szüntelenül feszültségek és háborúk sújtják az országot, „nem lenne bölcs dolog autonómiát kérni magunknak egy másik tartomány szívében. Ha ez megtörténne, bűnbakká válnánk a szembenálló felek között. Jelen pillanatban jobb, ha együtt élünk szomszédainkkal. Mindenkit megkérünk, tiszteljék jogainkat, és ne próbáljanak meg változtatni az egyensúlyi helyzeten azokban a régiókban, ahol élünk. Ha mégis megkísérelnénk különleges státuszú tartományt vagy területet kérni a keresztények számára, azért végül sokkal súlyosabb árat kellene fizetnünk”.

Sako káld pátriárka már többször is hangot adott fenntartásainak a Ninivei-síkságon a keresztények számára tervezett „védett” övezet ötlete kapcsán.

A Ninivei régió kapcsán, ahol számos történelmileg keresztény többségű város és falu fekszik, nem újkeletű terv egy politikai és közigazgatási szempontból független övezet létrehozása, melyet a káld és szír diaszpóra egyes közösségeiben szervezett csoportok is erőteljesen támogatnak. E perspektívának adtak némileg új lendületet az In Defence of Christians (IDC) nevű nonprofit szervezet által 2016 szeptemberében kezdeményezett washingtoni konferencián is.

A Rudaw TV-nek adott interjúban a káld pátriárka elmondta, a keresztények, akik 2014-ben az Iszlám Állam fegyvereseinek előrenyomulása elől elmenekültek a Ninivei-síkságról, nem fognak visszatérni otthonukba. Ezek az emberek elvesztették a szomszédaikba vetett bizalmat, hiszen sok esetben eltulajdonították javaikat és házukat. „Nem az Iszlám Állam égette fel az összes házat. Más kezek is tüzet gyújtottak; a környéken más fegyveres csoportok is működnek, melyek útdíjat szednek, félelmet keltenek, s így vagy úgy veszélyeztetik az emberek tulajdonait.”

Az iraki bíboros beszélt azokról a folyamatokról is, melyek a Ninivei-síkságon, az ott élő keresztény közösségek eredeti lakóterületén felborítják a korábbi demográfiai egyensúlyt, félelmet és bizonytalanságot keltve a lakosság szívében. A káld pátriárka hangsúlyozta, hogy az állandó erőszakkal és konfliktusokkal terhelt helyzetet, amelytől Irak 2003 óta – a Szaddam Husszein rezsimjének véget vető, az USA által vezetett katonai beavatkozás óta – szenved, csak akkor oldhatják meg, ha – félretéve az etnikai-vallási fanatizmus alapjaira épülő hatalmi rendszereket – teret engednek a minden állampolgárnak etnikai vagy vallási hovatartozásától függetlenül egyenlő kötelezettségeket és jogokat biztosítani kész, az állampolgárság elvén alapuló „modern polgári államnak”.

Az interjú során a pátriárka szót ejtett Ferenc pápa 2021. március 5-től 8-ig tervezett iraki látogatásáról is. „A pápa a béke embere, nem hiszem, hogy megtámadnák őt. A kormány jelenleg is utazása biztonságán dolgozik” – mondta Sako bíboros, majd kitért a program egyes részleteire. Kiemelte a spirituális találkozás pillanatát, amikor a minden hívő atyja, Ábrahám nevében összegyűlő zsidók, keresztények és muszlimok felolvasnak a Bibliából és a Koránból; valamint a békeüzenetek küldését „Libanon, Jemen, Irán és Líbia felé”. A káld katolikus pátriárka reményeit fejezte ki, hogy a pápalátogatás bejelentett erbíli, moszuli és karakosi állomásai mellett Ferenc pápa a síita iszlám szent városába, Nedzsefbe, Ali al-Sistani ajatollah székhelyére is ellátogat.

Forrás és fotó: Fides hírügynökség



Magyar Kurír