Sako pátriárka: Ferenc pápa látogatása megváltoztatja Irakot

Minden iraki várta ezt a látogatást. Louis Raphaël Sako bíboros Ferenc pápa mellett élte át a háromnapos apostoli utat. Az iraki püspöki konferencia elnöke arról beszélt, hogy „adventként” élték meg a várakozást keresztények és muszlimok egyaránt. A Szentatyával együtt „a vigasz és a béke üzenete” érkezett Irakba. Sako bíborost meglepte az, ahogy a tömeg fogadta és üdvözölte a pápát. Sokakat idézett, akik ezt mondták a keresztényeknek: „Van egy kincsetek, egy olyan alázatos atya, aki meghallgatja és szereti az embereket.”

A látogatás nagy hatással lesz a társadalmi életre és a kultúrára is – fogalmazta meg reményeit a főpásztor. – Visszatérőben van a régi mentalitás.

Az irakiak természetüknél fogva mérsékeltek, a kívülről jövő fundamentalizmus befolyásolta őket, de visszatérnek jó természetükhöz

– tette hozzá a pátriárka.

Arról is beszélt, hogy a látogatás hatással lesz a politikai életre is, mind a béke és a stabilitás szempontjából, mind a választások tekintetében. „Valódi változást hoz. Még a politikusok is érdeklődéssel hallgatták a Szentatyát.” Louis Raphaël Sako bíboros ezután utalt az apostoli látogatás két fontos mozzanatára: egyrészt Nedzsefben, amely „a muszlimok számára nagyszerű esemény volt” (itt folytatott megbeszélést a pápa a legfontosabb síita vallási vezetővel, al-Szisztanival – a szerk.); másrészt Ur városában, ahol „mindannyian együtt imádkoztunk a békéért és a testvériségért”.

Végül így összegzett a babiloni káld katolikus pátriárka a Vatikáni Rádiónak adott interjúban: „Ferenc pápa szívéből szólt és kifejezésre juttatta érdeklődését az iraki nép iránt. Eljött, hogy három napig közöttünk legyen és osztozzon szenvedéseinkben és reményeinkben.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír