Sandro Botticelli: Misztikus Krisztus születése

Kultúra – 2026. január 1., csütörtök | 18:00
Portik Noémi, M. Klarissza mallersdorfi ferences nővér a Vasárnap erdélyi katolikus hetilap 2025/51–52-es számában megjelent írásában ezúttal Sandro Botticelli Misztikus Krisztus születése című alkotását mutatja be.

A korai reneszánsz festészet és a firenzei iskola egyik legjelentősebb képviselője, Sandro Botticelli 1445-ben látta meg a napvilágot Itáliában. Firenzében egy tímármestercsalád sarjaként született, de gyenge egészségi állapota miatt nem folytatta a családi hagyományt, ehelyett taníttatták. A kezdeti hátrány így vált előnyévé. Mestere Fra Filippo Lippi lett, és szoros kapcsolatot ápolt a kor egyik legkiemelkedőbb művészetpártoló nemes családjával, a Mediciekkel. Későbbi munkáin viszont egyértelműen érzékelhető Savonarola prédikátor hatása. Stílusa merevebbé és szomorkássá vált.

A következőkben egy olyan munkáját szeretnénk bemutatni, amely a betlehemi jól ismert történetet egy sajátos kompozícióban ábrázolja.

Botticelli Misztikus Krisztus születése című műve az 1500-as években készült. A festmény tetején található görög felirat az alkotás megszületésének évét rögzíti; emellett egészen konkrétan összekapcsolja témáját a Jelenések könyvének 11. fejezetével.

Az alkotás három szintre tagolható, amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz, sokkal inkább három különböző eseményt jelenítenek meg.

A felső részen tizenkét táncoló angyalt láthatunk, a békét szimbolizáló olajágakat és koronákat tartva.

A középső jelenet a fő eseményt rajzolja elénk, amely nem más, mint Jézus születése. A hagyományos ábrázolásban Mária és a gyermek Jézus a többi alakhoz képest nagyobb méretűnek hat, ami fontosságukat hangsúlyozza.

A legalsó jelenet a legkülönlegesebb. Három angyalt láthatunk, ahogyan három másik alakot átölelnek. Mellettük démonokat ismerhetünk fel, akik a föld repedéseibe menekülnek, saját fegyvereikre nyársalva. A félelmetesnek és sokszor a betlehemi jelenettel összeegyeztethetetlennek tűnő ábrázolás a gonosz legyőzését és Krisztus eljövetelét követő béke korszakát jelenti.

Szöveg: Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír

#művészet #szerzetesek #ünnepek

