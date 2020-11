Schönborn bíboros vallásközi gyászistentiszteletet vezet ma este a bécsi terrortámadás áldozataiért

„A gyűlölet nem lehet válasz erre a vak gyűlöletre” – írta Twitter-üzenetében Christoph Schönborn bíboros a hétfői lövöldözés kapcsán, amelyben az Iszlám Államhoz kötődő fegyveresek több embert megöltek, sokakat megsebesítettek Bécs belvárosában. „Folytassuk utunkat a közösség, a szolidaritás és a figyelmesség útján. Ezek azok az értékek, amelyek meghatározták Ausztriát” – fogalmaz a bécsi bíboros érsek.

„Ausztria ne váljon olyan társadalommá, amely félelembe burkolózik; továbbra is legyen nyitott mások felé, még akkor is, ha most távolságot kell tartanunk egymástól a járvány miatt. A szívünkkel azonban nem kell távolságot tartanunk” – hangsúlyozta a főpásztor egy televíziós interjúban.

Christoph Schönborn november 3-án, kedden este gyászistentiszteletet vezet a támadás áldozataira emlékezve a bécsi Szent István-székesegyházban. Az istentiszteletet az interneten és a televízióban is közvetítik.

*

„A terrort és az erőszakot semmivel nem lehet igazolni” – hangsúlyozza a Német Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Georg Bätzing püspök üzenetében, amelyben szolidaritását fejezi ki a támadásokban érintettekkel. „A terrorról szinte hetente érkező európai hírek mélyen felkavarnak. Megdöbbentett a hétfő esti bécsi véres támadás. Az első gondolataim és imáim az áldozatok, a sebesültek és hozzátartozóik felé irányulnak” – írja a limburgi püspök. „Elítélem a terrort, amely a múlt héten Nizzában is megjelent. A terror semmilyen formájának – legyen az iszlamista, szélsőjobb- vagy szélsőbaloldali – nincs helye a társadalmunkban és a kultúránkban. A vallás nevében elkövetett terror megsérti Isten nevét. Véget kell vetni az erőszaknak és a gyűlöletnek. Szükségünk van a vallásokra, amelyek megtartják ígéreteiket, hogy a békét építik. Európa olyan otthon, ahol a békében együtt élni tudó emberek élnek. Nem engedjük meg, hogy ezt az otthont elvegyék tőlünk. Az imában egyesülünk az osztrák lakossággal, és együtt sírunk velük” – zárja üzenetét Georg Bätzing püspök.

* * *

A terrortámadás november 2-án, hétfőn este 8 órakor kezdődött. Az első lövések a Stadttempel zsinagóga közelében dördültek el, majd a város másik öt részén. A rendfenntartó erők az egyik támadót megölték, aki – Karl Nehammer osztrák belügyminiszter nyilatkozata szerint – az Iszlám Állam szimpatizánsa volt. A húszéves férfi osztrák, illetve észak-macedón állampolgárságú volt; büntetett előéletű.

Az osztrák rendőrség igyekszik rekonstruálni a támadás menetét – a tegnap este óta a közösségi hálókon megjelent több mint húszezer videó alapján is. Feltételezések szerint négy személy követte el a merényleteket.

Schlomo Hofmeister rabbi, aki a Stadttempel zsinagógával szemben lakik, elmondta: az elkövetők egy bár kertjében tartózkodó emberekre lőttek. A Hoher Markt irányából közeledtek, de nem a zsinagógát vették közvetlenül célba. Számos szemtanú szerint a támadás vacsoraidőben történt, a karantén bevezetése előtti utolsó este, amikor a belváros utcái tele voltak emberekkel.

Az osztrák kormány november 3-án, kedden reggel arra kérte a bécsieket, hogy ne hagyják el otthonukat, és ne menjenek a belvárosba. Az iskolákat, a metró belvárosi megállóit és a zsinagógákat Ausztria egész területén bezárták.

