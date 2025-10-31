Sikeresen zárult a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Plusz program a Karitásznál

A kezdeményezés a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat – különösen az Ukrajnából érkezetteket – többek között lakhatási, munkaerőpiaci, szociális és integrációs támogatással, valamint magyar mint idegen nyelv oktatás támogatással segítette.

A program átfogó, egymásra épülő szolgáltatásai kézzelfoghatóan erősítették a résztvevők beilleszkedési esélyeit.

A lakhatási és megélhetési támogatások stabilabb élethelyzetet teremtettek; a magyar mint idegen nyelv tanulásához biztosított képzések önállóbb ügyintézést és könnyebb mindennapi eligazodást tettek lehetővé.

Az állampolgári és interkulturális foglalkozások múzeumpedagógiai programokkal és rövid áttekintésekkel a magyar történelemről, jogrendszerről és közszolgáltatásokról támogatták a tájékozódást.

A munkaerőpiaci tanácsadás és közvetítés révén több résztvevő közelebb került a foglalkoztatáshoz, vagy javultak az álláskeresési kompetenciái.

A pszichoszociális és mentálhigiénés segítségnyújtás támogatta a célcsoportot a mindennapi nehézségekkel való megküzdésben, a gyermekeknek szervezett fejlesztések pedig segítették az iskolai beilleszkedést és a tanulási motivációt.

A szolgáltatások rugalmasan követték az egyéni szükségleteket, és egységes szakmai keretben, a Katolikus Karitász Integrációs Központjára támaszkodva valósultak meg.

A projekt a Katolikus Karitász Integrációs Központjában (1115 Budapest, Bartók Béla út 104.) valósult meg, és 2025 októberéig biztosított támogatást az érintettek számára.

A Katolikus Karitász a háború kitörése óta folyamatosan segíti az Ukrajnából érkezőket; a szervezet 2022-ben megnyitott integrációs központja azóta több ezer család számára nyújtott megélhetési és lakhatási támogatást, magyar nyelvtanfolyamokat, egészségügyi szolgáltatásokat és közösségi programokat. A most zárult projekt erre a szakmai és infrastrukturális háttérre épült.

A program a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Plusz keretében, az Európai Unió és a magyar kormány társfinanszírozásával valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.karitasz.hu oldalon olvashatnak.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Vermes Tibor/Katolikus Karitász

