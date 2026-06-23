Sorsdöntő választás előtt állunk – Leó pápa enciklikája 4 percbe sűrítve

Az enciklika magyar nyelven egyelőre még nem jelent meg, de legfőbb üzenetei megtalálhatók abban a Vatican Media által készített dinamikus videóban, amelyet a Magyar Katolikus Egyház YouTube-csatornáján is közzétettek magyar szinkronnal.
XIV. Leó pápa szerint sorsdöntő választás előtt állunk most – hogy pontosan mi is az, kiderül a mindössze négyperces videóból. A Szentatya arra hív minket, ne féljük bepiszkolni a kezünket korunk építkezésében. Arra hív, hogy leplezzük le azokat az új monopóliumokat, amelyek a legújabb technológiát, a mesterséges intelligenciát magánérdekek kezében összpontosítják, és ezzel megnehezítik, hogy a közjót szolgálja.
Ne mondjunk le a technológiáról, de tegyük párbeszéd tárgyává.
Az igazi fejlődés mindig a másik ember felé nyitott szívből születik. A párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás hatékony eszközök bármilyen technológiai fejlődés megteremtésében. A pápa arra hív, hogy fordítsunk gondot a kapcsolataink ápolására, valamint ápoljuk és őrizzük közösségeinket is.
A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolatokat, de az emberi szívben továbbra is ott él az olthatatlan vágy a valódi közelségre.
Őrizzük meg csodálatos emberségünket!
Az enciklika alaposabb megismeréséhez ajánljuk cikksorozatunkat, amelyben Görföl Tibor teológus, egyetemi tanár, a Vigilia főszerkesztője segítségével mutatjuk be a dokumentumot:
„Ne féljünk bepiszkolni a kezünket korunk építkezésén!” – XIV. Leó pápa első enciklikája (1. rész)
Nagyobb szabadság vagy nagyobb elnyomás felé? – XIV. Leó pápa első enciklikája (2. rész)
A nagyság és a törékenység szövetsége – XIV. Leó pápa első enciklikája (3. rész)
Videó: Vatican Media, Magyar Katolikus Egyház
Fotó (archív): Szilvay Zsigmond
Magyar Kurír
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