Sose az Isten vigasztalását keresd, hanem magát az Istent – Hodász András imasorozatának 8. része

A Hogyan imádkozz? címmel indított, nyolcrészes videosorozatban Hodász András többek között olyan kérdésekben igyekszik útmutatást adni, hogyan imádkozzunk; mi az, ami segít az imában, s mi az, ami esetleg nehézségeket okoz – és e nehézségeket hogyan lehet áthidalni.

A sorozat április 24-i, első részében az igazi imát előkészítő öt szempontról beszélt Hodász András, ahhoz ugyanis, hogy imádkozni tudjunk, bizonyos hozzáállásra van szükség. A második részben néhány alapfogalmat tisztázott András atya, azért, hogy jól értsük, mi is történik imádság közben. A sorozat harmadik részében az imádság akadályairól volt szó. A negyedik részben András atya konkrétan az imáról beszélt, arról, hogyan is vágjunk bele. A sorozat ötödik részében a téma a kötött imádságokba, a zsolzsmába és a rózsafüzérbe való bevezetés volt. A hatodik részben a szabad szavas vagy szabadabb imákról beszélt Hodász András. A hetedik részben András atya három bibliai szereplőn keresztül elmélkedett az imádságról, illetve három szempontot említett az imádsággal kapcsolatban.

A nyolcadik, befejező részben Hodász András megköszönte mindazok kitartását, szeretetét és figyelmét, akik végigkövették a sorozatot.

Remélem, hogy tudtam adni nektek egy-két szempontot, ami segített benneteket az imádságban való elmélyülésben. Most, ebben a záró részben szeretném egy kicsit összefoglaló jelleggel is lezárni, néhány ötletet, random jó tanácsot adni az imádságról. Következzék hát öt plusz egy jó tanács a nyárra, és egyáltalán az egész életedre, hogy miként tudsz még jobban elmélyedni az imádságban.

Az első és legfontosabb, amit már említettem is, hogy az imádság gyakorlással sajátítható el. Igazából bármennyi okos könyvet olvashatunk, bármennyi okos videót –, vagy mondjuk kevésbé okos videót is – megnézhetünk, de akkor fogsz tudni fejlődni az imában, ha csinálod.

Igazából nem is az a lényeg, hogy mindent tökéletesen csinálj, hanem hogy csinálj, és a Szentlélek vezetni fog.

Tehát az első és legfontosabb dolog, hogy igenis, merj imádkozni, merj akár hibázni, csak csináld, csináld, csináld, mert az ima gyakorlással sajátítható el.

A második dolog, amit ide szeretnék hozni, hogy érdemes rendszeresíteni egy füzetet, amiben felírod az imatapasztalatodat. Nem kell kilométeres naplót írni feltétlenül, csak egy-egy szóban, mondatban minden imádság után érdemes leírni, hogy mit imádkoztál, mi történt benned, mit tapasztaltál, milyen megmozdulásokat éreztél magadban. Ez abban fog téged segíteni, hogy később, visszatekintve, lásd, hogy fejlődök, lépek előre, vagy egy helyben toporgok? Segít ez téged abban is, ha esetleg olyan akadály van előtted, ami folyamatosan megállít, és visszatekintve, a füzetet újraolvasva látni fogod, hogy jé, egy hónappal ezelőtt is ezzel küzdöttem, akkor most már valamit ki kellene találni ezzel szemben. Tehát

érdemes vezetned egy ilyen lelkinaplót, vagy lelkifüzetet, egyszerűen látni fogod, hogy honnan indultál, miben fejlődtél, ez bátorítani is fog téged ebben a dologban, és egyszerűen tudatosan fogsz tudni fejlődni az imaéletedben.

A harmadik, amit szintén már említettem, de nagyon fontos újrahangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy fogadd el az igazi énedet.

Az Isten azt az embert akarja megszólítani, aki te vagy. Nem kell előtte szerepet játszanod, nem kell előtte álarcot hordoznod, fogadd el magadat, fogadd el azt, aki vagy,

merj szembenézni mondjuk a lelkednek a nehezebb részeivel is, vagy sötétebb gondolataiddal, vagy sötétebb énrészeiddel, ha szabad így mondanom. Legyél bátor, Jézus ezeken keresztül is megszólít téged. Nagyon sokszor

a legőszintébb imádságaink igazából a legőszintébb szembenézéseinkből fakadnak,

amikor saját magunk félelmeivel, nehézségeivel, szorongásaival, sötétségeivel, félelmeivel nézünk szembe. Tehát nyugodtan legyél önmagad.

Negyedik. Mindig beszélgess Jézussal, olyan szabadon, mintha itt ülne melletted. Az imádság beszélgetés az élő Istennel, aki személy, aki itt és most jelen van számunkra. Nyugodtan éld meg minden egyes imádságodban ezt, akár úgy is, hogy elképzeled, hogy Jézus ideül melléd, amikor imádkozol, vagy odatérdel melléd a templomban, ha letérdelsz, nyugodtan elképzelheted a fantáziád segítségével, és intézd hozzá úgy a szavaidat, mintha ott lenne, ott ülne, ott térdelne melletted, hiszen egyébként ott is van.

Az ötödik nagyon fontos,

sose az Isten vigasztalását keresd, hanem magát az Istent.

A legnagyobb kísértésünk az imádság közben, hogy szeretném jól érezni magam, miközben imádkozom, szeretném azt érezni, hogy az Isten melengeti a szívemet. Ez egy nagyon jó vágy, de ha csak erre vágyom, csak erre kezdek fókuszálni, és csak ezt keresem az imában, akkor önző lesz az imádságom. Te imádkozz, keresd az Istent, és örülj neki, ha az Isten ad vigasztalást, ad imatapasztalatot, istenélményt, boldogságérzést, bármit.

És a pluszegyedik pedig: nagyon egyszerű lenne, de egy öreg atyától hallottam, az életbölcsességéből merített, amikor azt mondta, hogy kedves fiatalok,

igazából a szentség útja annyi, hogy feküdj le időben, kelj fel időben, és tedd meg, ami a kötelességed.

És ez lenne az utolsó, az imaéletedhez nagyon fontos alap, hogy legyen rendben az életed, aludj eleget, legyél kipihent és akkor fogsz tudni az imádságban is koncentrálni, és jelen lenni.

Én nagyon köszönöm, hogy néztek minket, nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok ennél a sorozatnál, kitalálunk még ilyen sorozatokat, mert jók voltak a visszajelzések, amiket ezúton is köszönünk, írjatok nyugodtan kommenteket, a következő videóban kommentekre is fogunk válaszolni. Sziasztok!

Fotó: Merényi Zita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír