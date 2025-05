Spányi Antal a hősök vasárnapján szentmisét mutatott be a pákozdi emlékkápolnánál

„Hősök napján hagyományosan itt, ahol a Don-kanyarból hazahozott ismeretlen katona sírja fekszik, megemlékezünk történelmünk hősi halottairól, és imádkozunk értük – kezdte szentbeszédét Spányi Antal püspök. – Őértük, akik készek voltak családjukért, nemzetükért, a hazánkért életüket odaadni, feláldozni.

Nekik köszönhetjük, hogy mi, utódok egy jobb világban élhetünk.”

Országunkban évtizedek óta békesség van, nem dördülnek el gyilkos fegyverek, nem pusztulnak városaink. Amikor háborúkról hallunk, távoli hírnek tűnik, pedig szomszédunkban fegyverek zúgásától hangos minden, és látjuk a szörnyű rombolást, a szerencsétlenül járt emberek fájdalmát, akik halottaikat siratják, és látjuk a gyermekek kétségbeesését, az idősek reménytelenségét, a menekülés nehézségeit. Megdöbbenve szemléljük az eseményeket, és szeretnénk a békességet szolgálni.

„Katonákkal beszélgetve egyszer szóba került az árulás. Azt mondták, árulók mindig voltak, vannak és lesznek is. Meglepődtem ezen, és ezért is fontosnak tartottam, hogy az igazakról, a hősökről megemlékezzünk. Ők, akik áldozatot hoztak mindannyiunkért, és akik áldozata nem múlt el az idővel, gyümölcsöt termett, hiszen mi most békében élhetünk.

Emlékeznünk kell a világháborúk hőseire, azokra a katonákra, akik más országban a békét akarták őrizni és szolgálni, és így haltak hősi halált. Fejet kell hajtanunk áldozatuk előtt, mert a legnagyobbat tették a nemzetért. És

gondolnunk kell azokra a családokra is, akik számukra a legkedvesebbet veszítették el, a férjet, a fiút vagy az apát.

Fontos kötelesség tehát, amit teszünk, és fontos, hogy az emlékezés életünk részévé váljon” – mondta a püspök, kiemelve: meg kell tanulnunk hőseinktől a nemzet iránti szeretetet, amely áldozatra is képes a hazáért. Mert eljöhet az a pillanat, amikor nekünk is hozzájuk hasonlóan vállalnunk kell a nehézségeket országunkért.

A székesfehérvári megyéspüspök a példamutatás kötelességére is felhívta a figyelmet: a valós történelmi eseményekről beszélnünk kell a fiataloknak az iskolákban, az otthonokban. Nevelnünk kell a következő nemzedéket, hogy megértsék, mit jelent a hazát szeretni, a nemzetért élni és hűségesnek megmaradni mindenáron. „Az áldozat vállalásával, a szeretettel, a hősi helytállással szemben a világ csábítása erős, és sok az emberi gyengeség. Imádkoznunk kell ezért, és erkölcsi küldetésünket beteljesíteni. F

elülemelkedve a világ haszonelvű gondolkodásán, a valós értékekért akár hősies módon is helyt kell állni.

Erőt kell merítenünk a hitből és az imából. Imádságunk hősi halottainknak örök életet, nekünk pedig erőt ad, hogy mindig és minden körülmények között méltók legyünk nemzetünk hőseihez, és ki tudjunk állni azokért, akiket az Úr ránk bízott” – hangsúlyozta Spányi Antal.

A katonahősök üdvösségéért mondott szentmise után néma koszorúzással emlékeztek meg a háborúkban elesett katonákról.

A megemlékezésen részt vett Vargha Tamás miniszterhelyettes; Horváth Miklós Csaba alpolgármester; Görög Viktória, a Katonai Emlékpark Pákozd (KEMPP) ügyvezetője; Berdó Gábor Károly, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke, valamint Lévai Miklós, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye/Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Magyar Kurír