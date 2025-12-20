Spányi Antal meglátogatta a Szent Kristóf Ház fogyatékkal élő lakóit Székesfehérváron

A hagyományos napindító közös imádság természetesen adventről, a várakozás lelki újtáról szólt. Török Eszter intézményvezető karácsonyra hangoló gondolatokkal köszöntötte a vendégeket és a lakókat.
A különleges képességű fiatalok hosszú ideje készültek az ünnepségre, hogy az év egyik legszebb és legmeghatóbb műsorával viszonozzák a püspöki látogatást. Nem maradtak el a spontán köszöntések sem, amelyek idén is könnyet csaltak a vendégek szemébe.
Spányi Antal püspök meghatottan köszönte meg a szép műsort és a szeretettel teli készülődést, a meghitt pillanatokat, és áldott karácsonyt kívánt a ház minden lakójának, dolgozójának és hozzátartozóiknak.
A fiatalok örömmel élték át a püspöki látogatást, a karácsonyra készülés közös örömét, amely nemcsak őket hangolja a szeretetre, hanem mindazokat, akik betérnek a házba.
A Székesfehérvári Egyházmegye és a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum jóvoltából idén is szép ajándékokat kaptak a fiatalok. A finomságok mellett az Egyházmegyei Látogatóközpont adventi kézműves foglalkozásán készült díszek még az ünnep előtt felkerülnek az ajándékba kapott, gyönyörű fenyőfára.
Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye
Fotó: Sárosi Nóra
Videó: Körtvélyes Tivadar/Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió
Magyar Kurír
