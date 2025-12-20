Spányi Antal meglátogatta a Szent Kristóf Ház fogyatékkal élő lakóit Székesfehérváron

Hazai – 2025. december 20., szombat | 12:30
17

Karácsony szent ünnepéhez közeledve Spányi Antal püspök ismét ellátogatott a Karitász Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézményébe. Nagy izgalommal várták a találkozást a szentkristófosok, akik közül sokan már ismerősként fogadták a főpásztort, az egyházmegyei múzeum és stúdió munkatársait december 18-án.

A hagyományos napindító közös imádság természetesen adventről, a várakozás lelki újtáról szólt. Török Eszter intézményvezető karácsonyra hangoló gondolatokkal köszöntötte a vendégeket és a lakókat.


A különleges képességű fiatalok hosszú ideje készültek az ünnepségre, hogy az év egyik legszebb és legmeghatóbb műsorával viszonozzák a püspöki látogatást. Nem maradtak el a spontán köszöntések sem, amelyek idén is könnyet csaltak a vendégek szemébe.


Spányi Antal püspök meghatottan köszönte meg a szép műsort és a szeretettel teli készülődést, a meghitt pillanatokat, és áldott karácsonyt kívánt a ház minden lakójának, dolgozójának és hozzátartozóiknak.


A fiatalok örömmel élték át a püspöki látogatást, a karácsonyra készülés közös örömét, amely nemcsak őket hangolja a szeretetre, hanem mindazokat, akik betérnek a házba.


A Székesfehérvári Egyházmegye és a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum jóvoltából idén is szép ajándékokat kaptak a fiatalok. A finomságok mellett az Egyházmegyei Látogatóközpont adventi kézműves foglalkozásán készült díszek még az ünnep előtt felkerülnek az ajándékba kapott, gyönyörű fenyőfára.

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó:  Sárosi Nóra

Videó: Körtvélyes Tivadar/Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír

#egyházmegyék #fogyatékkal élők #találkozó #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató