Spányi Antal meglátogatta a Szent Kristóf Ház fogyatékkal élő lakóit Székesfehérváron

A hagyományos napindító közös imádság természetesen adventről, a várakozás lelki újtáról szólt. Török Eszter intézményvezető karácsonyra hangoló gondolatokkal köszöntötte a vendégeket és a lakókat.



A különleges képességű fiatalok hosszú ideje készültek az ünnepségre, hogy az év egyik legszebb és legmeghatóbb műsorával viszonozzák a püspöki látogatást. Nem maradtak el a spontán köszöntések sem, amelyek idén is könnyet csaltak a vendégek szemébe.



Spányi Antal püspök meghatottan köszönte meg a szép műsort és a szeretettel teli készülődést, a meghitt pillanatokat, és áldott karácsonyt kívánt a ház minden lakójának, dolgozójának és hozzátartozóiknak.



A fiatalok örömmel élték át a püspöki látogatást, a karácsonyra készülés közös örömét, amely nemcsak őket hangolja a szeretetre, hanem mindazokat, akik betérnek a házba.



A Székesfehérvári Egyházmegye és a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum jóvoltából idén is szép ajándékokat kaptak a fiatalok. A finomságok mellett az Egyházmegyei Látogatóközpont adventi kézműves foglalkozásán készült díszek még az ünnep előtt felkerülnek az ajándékba kapott, gyönyörű fenyőfára.

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Sárosi Nóra

Videó: Körtvélyes Tivadar/Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír