Spányi Antal püspök Székesfehérvár-Öreghegyen: Magyarok Nagyasszonya ünnepe örökség és felelősség

Spányi Antal püspököt Ugrits Tamás kanonok, plébános köszöntötte a hívek nevében. Megköszönte a közös ünneplést, a közös imádságot, és arra kérte a főpásztort, bízza a közösség minden tagját a Boldogságos Szűzanya, a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására, hogy hitük erős legyen, és tanúságot tegyenek a világban Krisztusról.

A főpásztor szentbeszédében hangsúlyozta: Magyarok Nagyasszonya ünnepe egy olyan örökséget bízott ránk, amelyért felelősek vagyunk, amelyet ezer éve őrzünk, és amelyet kötelességünk átadni az utánunk jövő nemzedékeknek is.

„Látnunk kell, mi mindent kaptunk a múltban Mária által Istentől.

Hogyan segített bennünket történelmünk során annyiféle veszélyen át, annyiféle csapdán át a Szűzanya. És minden tévelygésünk ellenére, amikor hallgattunk a hamis prófétákra, visszavezetett a helyes útra. Ezért vagyunk itt. Él a nemzetünk, s ez elegendő bizonyíték erre.”

„Ahogy a múltban velünk volt a Szűzanya édesanyai szeretetével, égi közbenjárásával, úgy van jelen most is velünk” – mondta hittel a megyéspüspök. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a kérdés nem az, hogy Mária törődik-e velünk, és figyel-e ránk; a kérdés az, hogy mi magunk készek vagyunk-e figyelni Máriára. Hallgatunk-e az ő szavára, vállaljuk-e, hogy végigmegyünk azon az úton, amelyet ő mutat nekünk, amely Jézus útja.

Sokszor nehézségekkel teli küzdelmes út, de Krisztus vár ránk az út végén az égi otthonban. „Máriával járjuk az utunkat. Máriára hallgassunk, Máriára figyeljünk, és Máriával próbáljuk meg Jézust nézni, hogy megértsük az ő akaratát. Mária szívével és lelkesedésével akarjuk megvalósítani a magunk életében is ezt az isteni akaratot. (…) Amikor Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük, tele van a szívünk örömmel. Örülünk, ha visszatekintünk a múltba. Érezzük azt, hogy velünk van az Isten, és erőt ad nekünk ma.

De lássuk meg a jövőben ránk háruló kötelezettségeket is. Hogy újra megerősödjünk az igazságban, hogy képesek legyünk Krisztusról tanúságot téve építeni az ő országát itt, közöttünk.”

A főpásztor beszéde végén arra kérte a híveket, hogy októberben imáikkal kísérjék a „40 nap az életért” elnevezésű imádságos mozgalmat a magzatokért és azokért a gyermekekért, akiket a kórházban hagynak szüleik születésük után.

A székesfehérvár-öreghegyi Magyarok Nagyasszonya-búcsú fontos esemény a város életében. A szentmisén nagy számban részt vett hívekkel együtt ünnepeltek a város alpolgármesterei, önkormányzati képviselői és a többi egyházközségek képviselői is. Kérték Mária közbenjárását minden ügyükben, hogy segítse még közelebb szeretteiket Jézushoz.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír