Spányi Antal püspökkel ünnepelték a Szent Kristóf Ház születésnapját Székesfehérváron

„Köszönöm munkatársaimnak, hogy munkájukkal értéket teremtenek, miközben időnként nagyon is elgyengülnek. Mégis képesek minden nehézséget elfelejteni, és másnap a megélt örömteli pillanatokat beépítve újat kezdeni” – fogalmazott köszöntőjében Török Eszter jelenlegi intézményvezető. Kiemelte: nagy öröm, hogy idén először a családtagokkal, az egyházmegyei Karitász vezetőjével, Sinkovicsné Máté Hortenziával, Spányi Antal megyéspüspökkel és Smohay András múzeumigazgatóval együtt ünnepelhetik az intézmény születésnapját.

A nap mottójául Jeremiás próféta szavait választották: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –, békességet és nem romlást tervezek, és jövőt adok nektek, amelyben reménykedhettek.”

„Amikor erre az alkalomra készültem, gondolkoztam azon, hogy mennyire menjünk vissza az időben, hogy végigjárjuk azt az utat, amit együtt sokszor fáradsággal, sokszor örömmel jártunk végig, és amely idáig vezetett, ahol most vagyunk – mondta Sinkovicsné Máté Hortenzia. – De csak néhány mérföldkövet említenék meg: 2005-ben fogant meg először az a gondolat az akkori vezetőkben, hogy a fogyatékkal élő fiatalok gondozása egy speciális területe legyen a Székesfehérvári Karitásznak. 2006-ban megszületett az a klub, amely először csak 8–10, majd később 20 fiatal szabadidős együttlétét tette lehetővé; ezek után, 2010-ben a Székesfehérvári Egyházmegye és a maroshegyi egyházközség segítségével intézményes keretek között megnyithatta kapuit a Batthyány utcai épület, és elindulhatott a nappali ellátás” – emlékezett a kezdetekre az egyházmegyei karitász igazgatója, aki örömmel beszélt az eredményekről, a támogatott lakhatás megteremtéséről is: „2024 végén a Fehérvár Travel Alapítvány jóvoltából a második lakhatás is elkészült, és beköltözhettek a fiatalok. De ezzel még mindig nem állt meg a tevékenységünk, a szolgáltatásainkat próbáltuk bővíteni, és a támogató szolgálat segítségével a fiatalok szállítása is könnyebbé vált.”

Mi itt – a fenntartó, a vezetők, a munkatársak – arra törekszünk, hogy az élet minél több területén segítsük a különleges képességű fiataljainkat ahhoz, hogy minél teljesebb életet élhessenek, és megtapasztalhassák, hogy ők is hasznos tagjai a társadalomnak – hangsúlyozta Sinkovicsné Máté Hortenzia. – Ezt a célt szolgálja többek között az is, hogy a fejlesztő foglalkoztatás keretén belül a fiatalok hasznos, a képességeiknek megfelelő tevékenységet végeznek. Ez a fejlesztő foglalkoztatás a tavaly munkaterápiás lehetőséggel bővült, hogy minél többen vehessenek részt ebben a munkában.

Az ünnepségen Spányi Antal püspök megáldotta az intézményt.

„Nagy öröm számomra, hogy a mi egyházmegyénknek sikerült megvalósítani a Szent Kristóf Házat. Öröm, hogy a Jóisten gondoskodása, gondviselése során segítőket és munkatársakat találtunk – fogalmazott a főpásztor. – Köszönöm azoknak a segítségét, akik önkéntesként járnak vagy adományokkal segítik az itt élőket. Köszönöm azoknak az áldozatát, akik mint támogatók segítenek abban, hogy mindig tudjunk előrelépni, és egyre teljesebb legyen az itt élő fiatalok élete. A Jóisten kegyelme és az ő szeretetük segít és épít, mert nemcsak beszélni akarunk a szeretetről, hanem tenni is akarunk, és ezt megmutatjuk akkor, amikor a nap 24 órájában ott vagyunk szeretettel egymás mellett, ott vagyunk az egymásra figyelés készségével” – mondta a székesfehérvári megyéspüspök.

A Szent Kristóf Ház ellátottjai látványos zenés, táncos, énekes műsorral készültek az ünnepségre, és versben fejezték ki köszönetüket a sok törődésért, amit az intézményben kaptak.

A ház igazgatónője születésnapi ajándékként egy meglepetésvendéget is hívott: Nikolics Nemanja, a Videoton FC Fehérvár sportigazgatója tolta be a hatalmas Szent Kristóf-os csokoládétortát az ünnepi terembe, és kívánt boldog születésnapot az intézménynek és lakóinak.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye/Berta Kata

Fotó és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió/Körtvélyes Tivadar

Magyar Kurír