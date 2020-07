Sport és nevelés: Nyári tábor gyerekeknek a Vatikáni Kertekben

A VI. Pál-terem és a Vatikáni Kertek adják a festői helyszínt a nyári táborhoz, melyet Vatikánváros Állam Kormányzósága szervezett Ferenc pápa szándékára a szentszéki alkalmazottak 5–14 éves gyerekeinek. A szórakozás és a nevelés jegyében zajló kezdeményezés koordinátora Franco Fontana, a Vatikáni Csendőrség és a Vatikáni Múzeum lelkésze a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva aláhúzta: lehetőséget akarnak adni a gyerekeknek és a fiataloknak, hogy felhőtlenül éljék meg a nyári időszakot.

Az Ifjúsági Nyár projektet a szaléziakkal együttműködő „Tutti in una festa” (Mindenki együtt ünnepel) nevű egyesület vezeti, akik Rómában napközis táborokat működtetnek. Nevelési módszerük a testmozgásra épül, mely Vatikánváros Állam különböző helyszínein zajlik. Ahogy Don Fontana elmondta, a VI. Pál-teremben felfújható játszóvárakat is elhelyeztek, illetve kispályás foci, pingpong- és csocsóasztal várja a gyerekeket. A VI. Pál-terem előcsarnoka pedig napközben étkezővé alakul: reggelit, ebédet és uzsonnát kapnak itt a táborozók. Szintén rendkívüli helyszín a Vatikáni Kertek, ahol a fiatalok sétálnak és piknikeznek. A Vatikáni Múzeumhoz közel pedig több úszómedencét is felállítottak.

Vatikánváros tehát idén júliusban kissé a szaléziak plébániai ifjúsági központjaira hajaz, Bosco Szent János tanítása nyomán. „Sok gyerek kérdi tőlünk, hogy vajon Ferenc pápa meglátogatja-e őket?” – mesélte Fontana atya. „Ilyenkor azt szoktam nekik mondani, hogy mi nála vagyunk vendégségben: amikor akar, meglátogathat, akár váratlanul is, mi mindig készen állunk”. „Valamennyi tevékenységet az egészségügyi normák betartásával végezzük – emelte ki Marco Maiozzi, az Ifjúsági Nyár szervezője. „A legszebb dolog, amikor a nap végén látjuk a gyerekek mosolyát: az arcukon ragyogó boldogság kárpótol minden napközbeni erőfeszítésért”.

*

Ferenc pápa több ízben nevezte a sportot nevelési tapasztalatnak. 2015. május 8-án az Olasz Tenisz Szövetséghez fordulva elmondta: „Három út, három alappillér létezik a gyerekek és fiatalok számára: az iskolai és családi nevelés, a sport és a munka. Erre a három pillérre támaszkodva egészségesen növekednek. Amikor mindhárom megvan: nevelés, sport és munka, akkor adottak a feltételek egy teljes és hiteles élet kifejlesztésére, és elkerülhetők azok a függőségek, amelyek megmérgezik és tönkreteszik az életet.” A pápa öt évvel ezelőtt az egyházzal kapcsolatban így fogalmazott: „Az Egyház azért érdeklődik a sport iránt, mert a szívén viseli az embert a maga teljességében, és elismeri, hogy a testmozgás meghatározó a személyiség fejlődésére, az emberi kapcsolatokra és a lelkiségre nézve egyaránt.”

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír