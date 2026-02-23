Sulyok Tamás köztársasági elnök a Máltai Lovagrend nagymesterével találkozott a Vatikánban

Külhoni – 2026. február 23., hétfő | 14:50
A Szuverén Máltai Lovagrend vezetőjével, Fra’ John Dunlap nagymesterrel is találkozott Sulyok Tamás február 21-i vatikáni látogatása során, miután XIV. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta. A köztársasági elnök köszönetet mondott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájáért, kiemelve a Kárpátalján, illetve a hazánkba érkező ukrajnai menekültek mellett végzett segítő szolgálatot.

Miután XIV. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta Sulyok Tamást, aki a békéről és a keresztény értékek védelméről váltott szót a Szentatyával, majd Pietro Parolin bíboros államtitkárral is megbeszélést folytatott az aktuális nemzetközi helyzetről; Sulyok Tamást a Szuverén Máltai Lovagrend központjában, a Magisztrális Palotában fogadta Fra’ John Dunlap, a lovagrend nagymestere.

Megerősítették a mélyen gyökerező kétoldalú kapcsolatokat és hangsúlyozták a globális humanitárius válságokra való közös odafigyelés szükségességét. A megbeszélések során kiemelték az együttműködés fontosságát a vallási kisebbségek és az üldözött keresztények támogatásában is.

Sulyok Tamás köszönetet mondott a Lovagrend magyarországi segélyszervezetének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a rászoruló emberek mellett vállalt elkötelezettségért. A köztársasági elnök külön aláhúzta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységei között a Kárpátalján és a hazánkba érkező ukrajnai menekültek mellett végzett segítő szolgálatát.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír

