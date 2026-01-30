Sulyok Tamás köztársasági elnök megkoszorúzta Skóciai Szent Margit sírját

„A skóciai Dunfermline-ban tiszteletünket tettük az angol és magyar királyi vérből származtatható, magyar földön született, skót királynéként szentté avatott Margit sírjánál, akinek története jól példázza a középkori európai történelem lendületét, amelyben a Szent István által megálmodott Magyarország megtette első lépéseit a kontinens hatalmi viharai közepette” – írta Facebook-bejegyzésében Sulyok Tamás.



Az államfő felidézte, hogy Skócia egyik védőszentje, Skóciai Szent Margit magyar földön – a mai Mecseknádasd környékén – látta meg a napvilágot 1045-ben, Száműzött Edvárd angol herceg lányaként. Édesanyja, Ágota pedig – szintén meg nem erősített források szerint – Szent István király rokona lehetett.

A legendák és feltételezések mellett azonban tény, hogy a Magyar Királyságban született Margit hercegnő később III. Malcolm skót király felesége lett, és jelentős szerepe volt a skóciai kereszténység alapjainak kiépítésében. 1093-ban hunyt el Edinburgh-ban, 1250-től pedig szentként tiszteli a Katolikus Egyház – tette hozzá Magyarország köztársasági elnöke.



„Bátorítok mindenkit, hogy Skóciában járva szintén zarándokoljon el erre a magyar vonatkozású, történelmi emlékhelyre!” – zárta bejegyzését Sulyok Tamás.

Forrás és fotó: Sulyok Tamás köztársasági elnök Facebook-oldala

