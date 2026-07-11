Szabadkán tartották a Pápai Német–Magyar Kollégium egykori növendékeinek éves találkozóját

Huszonegy résztvevő érkezett az idei találkozóra a Kárpát-medence számos egyházmegyéjéből – köztük Mirko Štefković nagybecskereki megyéspüspök is.

A Collegium Germanicum et Hungaricum egykori növendékei megosztották egymással lelkipásztori tapasztalataikat és fontosabb életeseményeiket.

A július 7. és 9. között tartott éves találkozón meglátogatták Péterváradot, a tekijai Szűzanya-kegyhelyet, Karlócát a nevezetes Béke-kápolnával, valamint a kaći otodox monostort.

Kosztolányi Dezső szülővárosának megismerését Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök vezetésével bemutatott szentmise előzte meg.

A Szent Teréz-székesegyház bemutatása után Szabadka két szecessziós ékkövét, a zsinagógát és a városházát is felfedezték a Pápai Német–Magyar Kollégium volt növendékei.

Szöveg: Orcsik Károly atya, Szabadkai Egyházmegye

Fotó: Szöllősi Tibor atya, Szabadkai Egyházmegye

Magyar Kurír