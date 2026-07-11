Szabadkán tartották a Pápai Német–Magyar Kollégium egykori növendékeinek éves találkozóját

Külhoni – 2026. július 11., szombat | 16:47
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Idén a Szabadkai Egyházmegye „Augustinianum” Pasztorális Központja adott otthont a római Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum (Pápai Német–Magyar Kollégium) egykori növendékei találkozójának, melyet július 7. és 9. között rendeztek meg.

Huszonegy résztvevő érkezett az idei találkozóra a Kárpát-medence számos egyházmegyéjéből – köztük Mirko Štefković nagybecskereki megyéspüspök is. 

A Collegium Germanicum et Hungaricum egykori növendékei megosztották egymással lelkipásztori tapasztalataikat és fontosabb életeseményeiket.

A július 7. és 9. között tartott éves találkozón meglátogatták Péterváradot, a tekijai Szűzanya-kegyhelyet, Karlócát a nevezetes Béke-kápolnával, valamint a kaći otodox monostort.

Kosztolányi Dezső szülővárosának megismerését Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök vezetésével bemutatott szentmise előzte meg. 

A Szent Teréz-székesegyház bemutatása után Szabadka két szecessziós ékkövét, a zsinagógát és a városházát is felfedezték a Pápai Német–Magyar Kollégium volt növendékei.

Szöveg: Orcsik Károly atya, Szabadkai Egyházmegye

Fotó: Szöllősi Tibor atya, Szabadkai Egyházmegye

Magyar Kurír

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