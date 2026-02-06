Szakmai napot hirdet az Országos Lelkipásztori Intézet és az MKPK Családbizottsága a függőségekről

Hazai – 2026. február 6., péntek | 12:09
2

Az Országos Lelkipásztori Intézet és az MKPK Családbizottsága tavaszi szakmai napot hirdet papoknak, diakónusoknak és munkatársaiknak március 19-ére, Fókuszban a függőségek: pornó címmel. Az alábbiakban közzétesszük a felhívásukat. Jelentkezési határidő: március 12.

A szakmai napot az MKPK irodaházában tartják (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.), délelőtt 10 órától délután 15 óráig.

Előadók: Filemon Norbert jogász, kutatásvezető; M. Dulácska Csilla mentálhigiénés szakember és Tokodi László OP domonkos szerzetespap.

„Szakmai rendezvényeinken segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy korunk problémáira naprakész, hatékony válaszokat adhassunk” – olvasható a szervezők felhívásában. 

A függőségek témájával foglalkozó sorozat március 19-i alkalma nemcsak a helyzet leírását, hanem a megelőzési és gyógyítási lehetőségeket is középpontba állítja. Izgalmas előadások hangzanak el, amelyek lelki iránytűként is szolgálhatnak, hogy nagyobb távlatokba, Isten fényébe helyezzük a kor kihívásait.

A részletes programot hamarosan közzéteszik.

A rendezvény részvételi díja 4000 forint. Akinek ez problémát jelent, hívja bizalommal a +36 (1) 872 6302 telefonszámot.

A program tájékoztatója ITT található.

A szakmai napra előzetes regisztrációt EZEN az űrlapon kérnek.

Forrás: MKPK Családbizottsága

Illusztráció: freepic/csaladegyhaz.hu

Videó: Axioma

Magyar Kurír

#előadás #ifjúság #MKPK #pasztoráció #szexualitás

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató