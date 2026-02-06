Szakmai napot hirdet az Országos Lelkipásztori Intézet és az MKPK Családbizottsága a függőségekről

A szakmai napot az MKPK irodaházában tartják (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.), délelőtt 10 órától délután 15 óráig.

Előadók: Filemon Norbert jogász, kutatásvezető; M. Dulácska Csilla mentálhigiénés szakember és Tokodi László OP domonkos szerzetespap.

„Szakmai rendezvényeinken segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy korunk problémáira naprakész, hatékony válaszokat adhassunk” – olvasható a szervezők felhívásában.

A függőségek témájával foglalkozó sorozat március 19-i alkalma nemcsak a helyzet leírását, hanem a megelőzési és gyógyítási lehetőségeket is középpontba állítja. Izgalmas előadások hangzanak el, amelyek lelki iránytűként is szolgálhatnak, hogy nagyobb távlatokba, Isten fényébe helyezzük a kor kihívásait.

A részletes programot hamarosan közzéteszik.

A rendezvény részvételi díja 4000 forint. Akinek ez problémát jelent, hívja bizalommal a +36 (1) 872 6302 telefonszámot.

A program tájékoztatója ITT található.

A szakmai napra előzetes regisztrációt EZEN az űrlapon kérnek.

