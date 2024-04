Szakmai napot tartott hitoktatói számára a Váci Egyházmegye

A legutóbbi szakmai nap fő programpontja Tokodi László OP és Dulácska Csilla mentálhigiénés szakember előadása volt, melynek során a pornográfia gyermekekre gyakorolt hatásáról beszéltek, és arról, mit tud tenni egy hitoktató a fiatalok egészséges szexualitásra való nevelésének érdekében.

A Szolnoki Esperesi Kerület hitoktatóinak vezetésével elcsendesüléssel, imádságos ráhangolódással vette kezdetét a hitoktatók tavaszi szakmai napja, majd Marton Zsolt váci püspök köszöntötte a hittanárokat. A délelőtt folyamán hallhatták Tokodi László domonkos szerzetes és Dulácska Csilla mentálhigiénés szakember A pornográfia hatása a gyermekekre. Mi a dolgunk ezzel? című előadását is. Először a pornográfiafogyasztás mértékéről, hatásairól szóló adatokat ismertették, hiszen, ahogy mondták, „muszáj a valósággal szembesülnünk, mert ez fog minket cselekvésre késztetni; arra, hogy kilépjünk a komfortzónánkból”. Több tévhitet is felsorakoztattak. Az egyik ilyen, hogy a hitoktató azt gondolja, azért nem érdemes beszélni a tanítványaival a témáról, mert még „túl fiatalok”. „A személyiségfejlődés szempontjából tényleg túl fiatalok, de sajnos nem egy ideális világban élünk. A gyerekek átlagosan 10-11 éves korukban találkoznak a pornóval, ami azért is katasztrófa, mert már azelőtt látnak pornót, mielőtt bármiféle szexuális tapasztalatot szereznének. Fontos tehát, hogy beszéljünk velük az egészséges és a nem normális szexualitásról is.”

A mentálhigiénés szakember elmondta, hogy a leggyakrabban nézett pornófilmek 88 százaléka tartalmaz fizikai és/vagy verbális erőszakot, ami 90 százalékban a nők felé irányul. Nem lehet tehát azt mondani, hogy a pornófogyasztás normális dolog, hiszen átírja a szexualitáshoz való viszonyt és elfogadhatóvá teszi az erőszakot. Sok szülő és tanár valószínűleg azért sem beszél a fiatalokkal a pornóról, mert a korábbi generációk is fogyasztottak hasonló tartalmakat, és „túlélték”. Ez azonban azért sem helytálló érvelés, mert az a pornó, amiről ma beszélünk, teljesen más, mint ami régen volt. „Nagy különbség, hogy képről vagy videóról beszélünk, illetve hogy milyen könnyen elérhető, beszerezhető a tartalom. Manapság nem kell nagy erőfeszítéseket tenni, ha pornót szeretnénk nézni, ezt az adatok is jelzik; nagyságrendileg 400 ezer pornóoldal van, 450 millió látogatóval.” Mindkét előadó felhozott példaként olyan könyveket, amelyek a szülők, illetve a tanárok segítségére válhatnak az egészséges szexualitásra való nevelésben, ilyen többek között Kristen A. Jenson Jó képek – Rossz képek című kötete.

Egy kutatásra hivatkozva azt is kifejtették, hogy miért kezdenek el a gyermekek pornót nézni; a válaszok alapján a leggyakoribb ok a kíváncsiság, a szexről való ismeretek szerzése, menekülés a stressz és a negatív érzések elől, a szexuális abúzus feldolgozása, illetve a határok tesztelése. Az előadók hangsúlyozták, hogy alapvetően a szülő dolga és felelőssége lenne, hogy a szexualitásról beszéljen gyermekével, ez azonban sok esetben nem történik meg. Itt jön be a hitoktató szerepe, aki bár az iskolában nem beszélhet a témáról, de külön foglalkozásokon, nyári táborokban ezt megteheti. „Az is előrelépés, ha egy hitoktató megkéri az intézmény igazgatóját, hogy az iskolai számítógépekre tegyenek szűrőprogramot – jó pár szülő panaszolta el nekem, hogy gyermeke az iskolai számítógépen internetezett, mikor belebotlott a pornóba” – mondta Dulácska Csilla, akinek kezdeményezésére egy konkrét foglalkozásgyakorlatokat tartalmazó gyermektanácsadási útmutatót fordítottak le, mely fiatalokkal foglalkozó felnőtteknek ad segítséget ahhoz, hogy a pornográfia témáját feldolgozzák. „Bátran kell erről beszélni. Ha hitoktatóként nem tudod, hogy hogyan, akkor az említett könyvek segítenek majd, lépésről lépésre vezetnek.”

A szakember azt is javasolja, hogy mielőtt valaki erről a témáról elkezdene beszélni a diákjaival, érdemes leülnie és átgondolnia, ő maga hogyan viszonyul a szexualitáshoz, fiatalként hogyan találkozott a témával. „A szexualitás témáját nem érdemes a bűn szempontjából megközelíteni, hanem sokkal inkább a helyes kontextusba ágyazni. A fiatalok alapvetően azért még mindig családra vágynak, arra, hogy felnőve legyen egy szerető párjuk, legyenek gyermekeik. Ha ez a cél, ahova szeretnék eljutni, akkor a pornó tulajdonképpen mint akadály jön be, ami meggátolhat az álmom elérésben. Ezt a gondolatot a fiatalok is könnyebben be tudják fogadni” – zárta az előadást Tokodi László.

A délután tanúságtételekkel folytatódott; négy hitoktató osztotta meg személyes tapasztalatait Ferenc pápa üzeneteihez, leveleihez kapcsolódva. Arnold Fülöp arról számolt be, hogy tavaly áprilisban neki is lehetősége nyílt Ferenc pápa fiataloknak szánt tanítását a Papp László Sportarénában hallani, amikor a pápától magyarul az „aki mer, az nyer” közmondás is elhangzott. „Ezzel az egyszerű mondattal nagy ösztönzést adott nekem Ferenc pápa, hogy bátran folytassak párbeszédet kényes kérdések kapcsán is a diákokkal, vagy bárkivel, akivel találkozom. Ilyen nehéz, de lélekemelő diskurzust folytattam az elmúlt időben a homoszexualitásról, gyermekbántalmazásról, háborúról és abortuszról. Amikor ezekben a témákban a pápa véleményét is megemlítettem a hittanórákon, az általános reakció az volt, hogy jó a meglátása. Ezen beszélgetések által pedig még nagyobb az esély arra, hogy megnyerjük a világot Krisztusnak.”

Zoltai Tibor a betegségén keresztül tapasztalta meg, hogy Ferenc pápa elmélkedésének szavai erőt adnak neki a szenvedés idején. „Váratlanul szívinfarktusos állapotba kerültem. Nem akartam elhinni, hogy ez velem megtörténik, de a műtőasztalon lábadozva, félig kábultan a rózsafüzért próbáltam mormolni, és azt éreztem, hogy Ferenc pápa korábban olvasott elmélkedése mintha hozzám íródott volna. Hogy is mondta? Ne azért imádkozzak a Szűzanyához, hogy óvjon meg a bajtól és a félelemtől, hanem a kegyelmet kérjem, hogy ne ijedjek meg és ne meneküljek el a kereszttől. Amikor az intenzívre kerültem, elcsodálkoztam, hogy most már én is elmondhatom Jób történetét; Isten gyermekeként el kell fogadnom az Ő akaratát. Olyan isteni erő lett rajtam úrrá, hogy a kórház utáni első utam a vasárnapi szentmisére vezetett, ahol a könnyeimmel küszködve adtam hálát.” Tibor ezután még fél éven belül befejezte hitoktatói tanulmányait, és azonnal lehetőséget is kapott arra, hogy – ahogy fogalmazott – „hittanárként az Úr szolgálatára legyek és terjesszem az evangéliumot, így építve Isten országát”.

Lukács Barta Mariann megosztásában elmondta, hogy nemrégiben szénmonoxid-mérgezés miatt kórházi ápolásra szorult, ahol a betegtársait lelkileg és konkrét segítségnyújtással is igyekezett támogatni, így téve tanúságot a szolgáló szeretetről, amelyre Ferenc pápa is gyakran meghív mindannyiunkat.

A nap fórummal, majd imádsággal zárult, de az indulás előtt még egy fontos kiadványt vehettek magukhoz a hitoktatók, mégpedig az Előhozza belőled a legjobbat címmel készült munkafüzetet, mely a fiataloknak segít Ferenc pápa magyarországi látogatása idején elhangzott beszédeit interaktív módon feldolgozni, így a kötetet az órákra való felkészülés során a hitoktatók is haszonnal forgathatják.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye



