Szaktantermek korszerű felszerelésével segített Kárpátalján a Katolikus Karitász

A padokat, taneszközöket, tankönyveket, írásvetítőt és számítógépeket a Karitász németországi jószolgálati nagykövete, Klaus Höhn és az Osztrák-Magyar Európaiskola gyűjtötte össze annak érdekében, hogy az intézményben optimális körülmények között indulhasson el a német nyelvoktatás.

A szervezet hosszú ideje segíti a helyi közösségeket, a kárpátaljai magyar oktatást, a magyar ajkú diákok lehetőségeinek bővítését pedig kiemelten fontosnak tartja. Az együttműködés Jaroszláv Hajovics, Visk polgármesterének ösztönzésére valósult meg, akivel hosszú ideje ápol jó viszonyt a Karitász és Klaus Höhn jószolgálati nagykövet. A viski ukrán iskola után most a líceum is korszerű körülmények között vághat bele a német nyelv oktatásába a részben Németországban, részben az Osztrák-Magyar Európaiskola közreműködésével összegyűjtött felszereléseknek köszönhetően.

Az esemény díszvendége Gyebnár István, a Beregszászi Konzulátus ideiglenes ügyvivője és Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója volt. Az ünnepélyes átadót követően Écsy Gábor elmondta: „Iskolai felszereléseket hoztunk: padokat könyveket és táskákat és egyéb olyan dolgokat, ami számukra most is és a jövőben is hasznos lehet. Német adományozónk segítségével és a magyar támogatóink adományaiból sikerült ezt a szállítmányt összeállítani és most eljuttatni ide, reméljük, hogy mindez hozzájárul ahhoz, hogy az oktatás eredményes legyen.”

A Katolikus Karitász továbbra is örömmel fogadja, ha valaki támogatni kívánja a programjai megvalósulását. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 Ft-tal lehet hozzájárulni a segítő munkához, valamint a karitasz.hu oldalon célzott online adományozásra is lehetőség van.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír