Szalézi munkatársak lelkigyakorlata Péliföldszentkereszten

A lelkigyakorlat indító gondolata az volt, hogy Isten mindannyiunkat megszólít – ez az első szikra az életünkben. De vajon válság vagy mélypont idején képesek vagyunk-e visszatérni hozzá? A kánai menyegzőn a bor hiánya teremtett válsághelyzetet, és ekkor Mária Jézushoz fordult. Mi hogyan reagálunk nehézségeinkben?

A megújulás útja belső rendteremtéssel kezdődik: bűnbánattal, őszinte önvizsgálattal. Ezt követi a Krisztus melletti tudatos döntés és elköteleződés, amely a bizalom által vezet el a hit mélyebb megéléséhez.

Vitális Gábor SDB elmélkedésében kitért Mária szerepére és Don Bosco híres álmára is, amelyben a két oszlop az Eucharisztia és Mária alakja. Bemutatta, miként vezette Don Bosco a fiatalokat Istenhez: az értelemre és a szívre egyszerre hatva. Az értelem világossága segít megnyitni a szívünket Krisztus előtt, és elindít bennünket a hit útján.

A lelki út konkrét eszközeiről is szó esett: Isten igéjének hallgatásáról, a lelki olvasmányokról, a szentek példájáról, valamint a rendszeres gyónás, szentáldozás és lelkigyakorlatok jelentőségéről.

Öröm volt megtapasztalni, hogy több mint ötven munkatárs és jelölt vett részt a lelkigyakorlaton, és ismerte meg mélyebben a szalézi lelkiséget. A tartományfőnök előadásai erőteljes ösztönzést adtak arra, hogy újragondoljuk munkatársi hivatásunkat. Felhívta figyelmünket a túlzott aktivizmus veszélyére, valamint a személyes istenkapcsolat és a tevékeny szolgálat, az imádság és a munka közötti egészséges egyensúly fontosságára.

A lelkigyakorlat segített mélyebben megérteni az idei Strenna üzenetét, és ezen keresztül újra felfedezni Mária közvetítő szerepének jelentőségét. Don Bosco életének történetein és pedagógiai örökségén keresztül rácsodálkozhattunk a szalézi lelkiség gazdagságára.

A hétvégén kapott lelki ajándékokkal megerősödve indulunk neki a nagyböjti negyven napnak, és készülünk a Szalézi Munkatársak Egyesülete megalapításának 150. évfordulójára.

Ünnepeljünk együtt május 9-én Péliföldszentkereszten, a Szalézi Család Napján!

Szöveg: Sárvári Miklós SC, a szalézi munkatársak koordinátora

Forrás és fotó: Szaléziak.HU

Magyar Kurír