Százéves az ópusztaszeri templom

A munkák 1924-ben kezdődtek az akkori Sövényházán, a pályázatra 36 pályamű érkezett, végül a kor ismert építészét, Heintz Bélát kérte fel a váci megyéspüspök és a helyi plébános, hogy új tervet készítsen. Ezt elfogadva kezdődött az építkezés. A neoromán stílusban épült templomot egy évvel később, 1925. október 25-én szentelték fel Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Az építkezést Katona Joachim mérnök vezette, a szobrászati munkákat Homonnay Jenő iparművész irányította.

A templom különlegessége az asszimetria, illetve hogy csak a jobb oldalon vannak benne padok. Ez az elrendezés kívülről is látható: a torony sem középen van, mint általában, hanem a bal oldalon magasodik, és azért csak egy sor pad van, mert a cselédség nem foglalhatott helyet a szentmise alatt, a szabadon hagyott részen álltak.

A jubileumi szentmisét Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök celebrálta; koncelebrált Amanso Brendan Chika plébános, Antal Imre, a falu korábbi plébánosa. A püspök prédikációjában három kulcsfontosságú értéket emelt ki: az erőt, a szeretetet és az igazságot.

Makra József polgármester beszédében elmondta: a Pallavicini család öröksége ma is él a településen, de az építészeti emlékeknél sokkal fontosabb az az őszinte szeretet és megbecsülés, mellyel rájuk emlékeznek a helyiek.

A jeles ünnepen márvány emléktáblát avattak, amit a szószék alatti részen helyeztek el.

