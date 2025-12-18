Százezer mosoly tíz év alatt – Tizedszer adtak ajándékot az ifjú MosolyManók az MMSZ segítségével

Tizedik alkalommal szervezte meg a karácsonyi MosolyManók akciót a PontVelem Okos Program, a Máltai Szeretetszolgálat és a GLS Hungary a Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkárságának támogatásával. A programba idén 199 általános iskola kapcsolódott be, és mintegy 70 máltai gyűjtőponton adhatták le ajándékaikat azok a gyerekek, akiknek intézményében erre nem volt lehetőség. Így összesen 12 ezer ajándékcsomagot juttathat el a GLS közreműködésével a Máltai Szeretetszolgálat még karácsony előtt a rászoruló gyerekeknek országszerte a legszegényebb településeken, családok átmeneti otthonaiban, tanodákban, iskolákban és óvodákban.

A gyűjtés mellett a program fontos része a szemléletformálás, ezért a szervezők az akció során azt hangsúlyozzák, csak jó állapotban lévő, hibátlan, új vagy általuk már nem használt játékokat ajánljanak fel a gyerekek a náluk nehezebb helyzetben élő kortársaiknak.

„A MosolyManók program fontos küldetése, hogy a gyerekek átélhessék a segítségnyújtás örömét, és megtapasztalják, hogy a rászoruló emberek támogatása az élet természetes része.

Arra hívjuk a gyerekeket és szülőket, hogy beszélgessenek a témáról, együtt állítsák össze a csomagokat, és csak olyan ajándékokat ajánljanak fel, amelyeknek ők maguk is örülnének.

A gondoskodó odafigyeléssel összeállított adomány válik igazi ajándékká” – hangsúlyozta Parák Eszter, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőhelyettese.

„A PontVelem Programnak kezdetek óta van egy rászorulókat támogató programja, a SegítsVelem, amelyben régóta partnerünk a Máltai Szeretetszolgálat. Amikor életre hívtuk a MosolyManók akciót, természetes volt, hogy ezt is velük közösen szervezzük, hiszen rajtuk keresztül biztosan oda kerül a segítség, ahol a legnagyobb a szükség. A csomagok szállításában kezdetek óta felbecsülhetetlen szerepe van a GLS Hungary vállalatnak, akik térítésmentesen végzik ezt a hatalmas munkát. És

a legnagyobb köszönet a gyerekeket és a koordináló tanárokat illeti, hiszen évről évre ők azok, akik megtöltik a dobozokat ajándékokkal és így varázsolnak mosolyt a nehéz helyzetben élő gyerekek arcára karácsonykor”

– mondta el Matolcsy Miklós, a PontVelem Okos Program ügyvezetője.

A tíz év során több százezer ingyenes kilométert tett meg az ajándékcsomagokkal az iskolák és a Máltai Szeretetszolgálat raktárai között a GLS Hungary.

„A GLS Hungary számára kiemelten fontos, hogy ne csak logisztikai szolgáltatóként, hanem felelős vállalatként is hozzájáruljunk a közösségek támogatásához. Büszkék vagyunk arra, hogy a MosolyManók program indulása óta partnerként segíthetjük az ajándékcsomagok célba juttatását, és ezáltal

tíz év alatt százezer mosolyt közvetíthettünk a rászoruló gyermekek felé.

Kollégáink elkötelezettsége és a programban részt vevő gyerekek önzetlensége együtt teszi lehetővé, hogy karácsony előtt valódi örömet vihessünk a legnehezebb helyzetben élő családokhoz” – mondta Balázs Attila, a GLS Hungary ügyvezető igazgatója.

Idén lehetőség volt pénzadománnyal is támogatni a gyűjtést. Az adomanyozz.hu oldalon keresztül 1.323.800 forint gyűlt össze, melyet a szeretetszolgálat szintén a nehéz helyzetben élő gyermekek karácsonyi ajándékaira fordít.

