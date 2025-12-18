Százezer mosoly tíz év alatt – Tizedszer adtak ajándékot az ifjú MosolyManók az MMSZ segítségével

A PontVelem Okos Program, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) és a GLS Hungary Csomaglogisztikai Szolgáltató adománygyűjtő akciójában idén több mint 12 ezer ajándékcsomag és 1,3 millió forint gyűlt össze. Ezzel tíz év alatt százezer ajándékcsomagot készítettek általános iskolás gyerekek rászoruló társaiknak karácsonyra a MosolyManók programban.

Tizedik alkalommal szervezte meg a karácsonyi MosolyManók akciót a PontVelem Okos Program, a Máltai Szeretetszolgálat és a GLS Hungary a Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkárságának támogatásával. A programba idén 199 általános iskola kapcsolódott be, és mintegy 70 máltai gyűjtőponton adhatták le ajándékaikat azok a gyerekek, akiknek intézményében erre nem volt lehetőség. Így összesen 12 ezer ajándékcsomagot juttathat el a GLS közreműködésével a Máltai Szeretetszolgálat még karácsony előtt a rászoruló gyerekeknek országszerte a legszegényebb településeken, családok átmeneti otthonaiban, tanodákban, iskolákban és óvodákban.

A gyűjtés mellett a program fontos része a szemléletformálás, ezért a szervezők az akció során azt hangsúlyozzák, csak jó állapotban lévő, hibátlan, új vagy általuk már nem használt játékokat ajánljanak fel a gyerekek a náluk nehezebb helyzetben élő kortársaiknak.

„A MosolyManók program fontos küldetése, hogy a gyerekek átélhessék a segítségnyújtás örömét, és megtapasztalják, hogy a rászoruló emberek támogatása az élet természetes része.

Arra hívjuk a gyerekeket és szülőket, hogy beszélgessenek a témáról, együtt állítsák össze a csomagokat, és csak olyan ajándékokat ajánljanak fel, amelyeknek ők maguk is örülnének.

A gondoskodó odafigyeléssel összeállított adomány válik igazi ajándékká” – hangsúlyozta Parák Eszter, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőhelyettese.

„A PontVelem Programnak kezdetek óta van egy rászorulókat támogató programja, a SegítsVelem, amelyben régóta partnerünk a Máltai Szeretetszolgálat. Amikor életre hívtuk a MosolyManók akciót, természetes volt, hogy ezt is velük közösen szervezzük, hiszen rajtuk keresztül biztosan oda kerül a segítség, ahol a legnagyobb a szükség. A csomagok szállításában kezdetek óta felbecsülhetetlen szerepe van a GLS Hungary vállalatnak, akik térítésmentesen végzik ezt a hatalmas munkát. És

a legnagyobb köszönet a gyerekeket és a koordináló tanárokat illeti, hiszen évről évre ők azok, akik megtöltik a dobozokat ajándékokkal és így varázsolnak mosolyt a nehéz helyzetben élő gyerekek arcára karácsonykor”

– mondta el Matolcsy Miklós, a PontVelem Okos Program ügyvezetője.

A tíz év során több százezer ingyenes kilométert tett meg az ajándékcsomagokkal az iskolák és a Máltai Szeretetszolgálat raktárai között a GLS Hungary.

„A GLS Hungary számára kiemelten fontos, hogy ne csak logisztikai szolgáltatóként, hanem felelős vállalatként is hozzájáruljunk a közösségek támogatásához. Büszkék vagyunk arra, hogy a MosolyManók program indulása óta partnerként segíthetjük az ajándékcsomagok célba juttatását, és ezáltal

tíz év alatt százezer mosolyt közvetíthettünk a rászoruló gyermekek felé.

Kollégáink elkötelezettsége és a programban részt vevő gyerekek önzetlensége együtt teszi lehetővé, hogy karácsony előtt valódi örömet vihessünk a legnehezebb helyzetben élő családokhoz” – mondta Balázs Attila, a GLS Hungary ügyvezető igazgatója.

Idén lehetőség volt pénzadománnyal is támogatni a gyűjtést. Az adomanyozz.hu oldalon keresztül 1.323.800 forint gyűlt össze, melyet a szeretetszolgálat szintén a nehéz helyzetben élő gyermekek karácsonyi ajándékaira fordít.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó:  Kovács Bence

