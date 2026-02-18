Székely János püspök hamvazószerdán: Induljunk el az életszentség útján!

Hamvazószerdán a Fatimai Szűzanya Szeplőtelen Szívének szentelt és Boldog Batthyány-Strattmann László emlékére épült oladi templomban Székely János megyéspüspök mondott szentbeszédet.

XIV. Leó pápa nagyböjti üzenetéhez kapcsolódva kiemelte:

Fontos, hogy olvassuk a Szentírást, adjunk teret az életünkben Isten igéjének, aki a szívét adta oda az írásokban.

A Biblia egyszerű szavakkal van tele, olyanokkal, amiket például egy édesanya mond a gyermekének. A Biblia nem betű, hanem lélek és élet.

Leó pápa arra is felhívja a figyelmet nagyböjti üzenetében, hogy úgy hallgassuk az Igét és úgy lássuk a valóságot, ahogyan Isten hallja, látja. Lássuk a világot Isten szemével, lássuk meg a szenvedők fájdalmát, halljuk meg a szegények kiáltását.

Kiemelte a „Mustármagnyi szeretet” programot, amelyben afrikai célokra – óvodák, iskolák építésére – gyűjtenek, és kérte a hívek további nagylelkű segítségét.

Székely János elmondta: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése nyomán nagyböjt első két hetében Kárpátalja számára tartanak gyűjtést a templomokban.

A Szentatya a böjt fontosságára is felhívja a figyelmet nagyböjti üzenetében azért, hogy tereljük a vágyainkat az igazi beteljesedés, Isten felé. Konkrét feladatot is adott Leó pápa: tartsunk szóböjtöt, azaz tartózkodjunk a sértő, bántó szavaktól, amik mérgezik a családot, a társadalmat, közösségeinket.

A Szentatya harmadik felhívása, hogy együtt járjuk a nagyböjti utat. „A következő hónapokban hívom egyházmegyénket, a képviselő-testületeket és azokat, akik szeretnének tenni egyházmegyénk megújulásáért, jöjjenek össze, és beszéljenek ne csak anyagi dolgokról, hanem arról is, hogyan lehet egy-egy plébánia elevenebben imádkozó közösség. Hogyan tudnának élő szeretetközösségeket létrehozni vagy a meglévőket erősíteni, legyen szó bibliakörökről, ifjúsági csoportokról.

Mit tehetne egy-egy plébánia, hogy átadjuk az evangélium örömhírét?”

– vetette fel Székely János.

A következő stációs szentmise február 20-án, pénteken a szombathelyi Szent Erzsébet-templomban lesz.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír