Szelíden megélt erő – Portréfilm Baán Izsák bakonybéli bencés perjelről

A sorozat készítői – Mészáros Anett szerkesztő, forgatókönyvíró-riporter és Bartos Bence operatőr-vágó – különböző rendhez tartozó szerzetesekkel beszélgettek kedvteléseikről, szabadidős tevékenységeikről. A filmes portrékban ezek bemutatásán keresztül osztják meg gondolataikat a szerzetesek – akik között van, aki csillagászattal foglalkozik, más sportol, van köztük festő, ikonfestő, zenész és biológus is.

A sorozat harmadik, Szelíden megélt erő című részében Baán Izsák bakonybéli bencés szerzetes a lovakkal való kapcsolatáról, a férfi spiritualitásról, az imáról, a szabadságról, az erőről és szelídségről is beszél.

Az alábbiakban részleteket közlünk a rövidfilmben elhangzottakból.

„Van valami a lovak tekintetében... Belenézni egy ló szemébe már önmagában egy transzcendens élmény. (...)

A lóban az első, ami megérint, az az, hogy egy nálam ötször-hatszor vagy akár nyolcszor nagyobb testsúlyú lény alapvetően egy szelíd lény, és hogy hajlandó elfogadni engem mint olyan valakit, aki őt irányítja. És

ebben van egyfajta bizalom is, hogy átadja a kontrollt, rám hagyatkozik.

A hátán ülve a legkisebb mozdulatomat, a csigolyámnak egy mozdulatát is a ló érzi. Én le tudom venni nagyjából, hogy hogy áll a füle vagy mennyit topog, vagy egy patakon átkelve most mindjárt bele fog-e feküdni, vagy nem; de ők sokkal jobban éreznek minket, embereket. Szerintem ez hasonlít az imádsághoz, hogy Isten – azt mondja a zsoltáros, hogy – »már anyánk méhétől fogva tudja járásom és pihenésem, ott van előtte minden gondolatom«..., én meg próbálom a jelekből levenni, hogy ő hogy van velem, vagy hogy hogyan kapcsolódunk most éppen. (...)

Nekem a lovagláshoz talán a legelemibb tapasztalat, ami kapcsolódik, az a szabadság...

Aki már vágtázott egy zöldellő mezőn, mondjuk tavasszal, az tudja, hogy mit jelent a szabadság. (...) ott nem nagyon lehet másra gondolni, mint arra, hogy jó élni...

A lovaglásból, ami a lelkiéletbe bevihető – szerintem nagyon sok minden –, alapvetően az egyensúly, ritmus, valahol a kontroll, tehát a kontrollgyakorlás, kontrollelengedés (...)

A ménesben mindig van egy sorrend, hogy ki van a másik ló előtt, és a lovasnak olyan erőt kell képviselnie, vagy úgy kell fellépnie a lóval szemben, hogy ő a ló előtt van a sorrendben, mert különben nem fogja megcsinálni a ló azt, amit kér – és azt hiszem, hogy

ebben az igazi kihívás az, hogy hogy lehet a saját erőnket szelíden megélni.

És amit én itt találtam a férfiidentitás-keresében, az nagyon ehhez passzol, hogy amíg nem vagyok tisztában az erőmmel, addig valahol hiányzik ez a férfi biztonság; ha nem tudom kontrollálni az erőmet, ha az erőből erőszak lesz, az megint csak nem az a férfiideál, ami az evangéliumi vagy jézusi ideál. (...)

A csizma – egy nagyon szép és minőségi csizma – az egyik pannonhalmi testvér édesapjáé volt; a kalap, amivel lovagolni szoktam, szintén a pannonhalmi szerzetesi ruhatárból került elő. Van benne egy monogram, be kéne azonosítani, hogy kié volt. Száz évvel ezelőtt ilyen kalapban jártak a bencések.

Egyszer itt voltam több napig – van, hogy ide szervezem a lelkigyakorlatomat vagy az elvonulásomat –, és kedvem támadt úgy kimenni a lovak közé, hogy nem vittem semmit, nem vittem kötőféket, egyszerűen csak az volt, hogy most úgy szeretnék kapcsolódni a lovakhoz; hogy nem én vagyok az, aki lovagolni akar, hanem egyszerűen csak bemegyek közéjük.

Azt hiszem, hogy annak a lelkigyakorlatnak a legboldogabb pilanatai voltak, hogy sütött a nap, és én álltam itt a karámban, és a tíz ló egészen máshogyan viszonyult hozzám.

Közösségélmény vagy befogadottságélményem volt velük,

és (...) egyszerűen csak gesztusokkal, de láttam azt, hogy nagyon érzékenyen és nagyon szelíden, figyelmesen vannak velem – és szerintem ez például már maga egy imádságélmény.”

A Szelíden megélt erő című filmet a szerzetesekről készült sorozatok további részei mellett a YouTube videómegosztón tették közzé.

Forrás és fotó: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI)



Magyar Kurír