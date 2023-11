Szemészeti szűrést végzett Nagycserkeszen a Máltai Szeretetszolgálat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2023-ban indult Naszlady Attila Egészségfejlesztési Programja keretében más feladatok mellett gyermekszemészeti szűréseket is végeznek. Idén eddig 76 helyszínen 9000 vizsgálat történt; a kiosztott szemüvegek száma meghaladja az 1100-at.

November 22-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagycserkeszre két szemészeti szűrőbusz érkezett: az egyiken egy optometrista szakember által komplex gyermekszemészeti vizsgálat, a másikon pedig a keretválasztás zajlott, de mindezt megelőzték az iskolaépületben tartott előszűrő vizsgálatok. Az előző napon az óvodásoknál jártak, a két nap alatt összesen 137 gyermek szűrővizsgálatát végezték el, s tízüknek írtak fel szemüveget.

Az iskolába járó, de a táblát nehezen látó nyolcéves Kóka Zoénak óvodáskorában már volt szemüvege, de az összetörött. Családjával a városi szemészeti vizsgálatra nem jutottak el, de pénzük sem volt újabb szemüvegre. Ezen a napon viszont a különböző vizsgálatok után számos szemüvegkeret közül válogathatott Zoé; kilencet próbált fel, s végül a szívecskés minta miatt választotta a fenti fotón is látható keretet, amelynek hosszú szárához még „fülstopot” is kapott. Szemüvege a megfelelő dioptriájú lencsével néhány héten belül ingyenesen el is készül.

Nagycserkeszen az Oltalom Szeretetszolgálat koordinálja a Máltai Szeretetszolgálat által irányított Felzárkózó települések programot. A helyi Jelenlét Pont vezetője, Boros Zoltán elmondta: az 1500 lelkes település lakosságához a kilométerekre lévő tizenhat bokortanyán élő 600 ember is hozzátartozik; az ott élőknek már a közlekedés és így az iskolába járás is sokszor problémát jelent.

Az ő egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásuk elképesztő hátránnyal indul. Ehhez képest óriási segítség számukra, hogy ma helyben szemészeti szűrővizsgálaton vehettek részt. „A gyerekek olykor szégyellik, hogy például nem látják a táblát, ugyanakkor a szemüveges lét sokszor ciki a padtársak előtt, ezért egy részük nem mer beszélni arról, hogy nem lát jól, de a tanulmányi eredményein meglátszik. De ha mégis jelzi a szüleinek, nagy energiabefektetéssel és anyagi ráfordítással jár, hogy a gyermek jobban lásson. A szűrőcsapat érkezése ezért hatalmas lehetőség” – mutatott rá Boros Zoltán.

A korábbi vizsgálatok tapasztalatai kapcsán hozzátette: az elkészült szemüvegekért rendkívül hálásak a helyiek, mert pontosan tudják, hogy önerőből – akár például az adósságaik miatt – nem tudták volna finanszírozni a vizsgálat és a szemüveg költségeit.

A Naszlady Attila Egészségfejlesztési Program részeként – az ország háromszáz legszegényebb településének felemelését célzó Felzárkózó települések program keretében – telemedicina szolgáltatáson alapuló hibrid orvosi ellátást is indított a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet nyolc Mobil Egészségügyi Központot alakított ki, ezek guruló háziorvosi rendelőként látogatják az ellátás nélkül maradt falvakat, további négy gépkocsi pedig azokat a helyszíneket keresi fel, ahol van szabad orvosi rendelő, de nincs orvos.

Az egyik Mobil Egészségügyi Központ is megtekinthető volt a nagycserkeszi nyílt napon. A munkatársakkal beszélve kiderült: megesett már, hogy érszűkületet, máskor cukorbetegséget szűrtek ki; de olyan is történt, hogy magas vérnyomás miatt azonnal mentőt hívtak valakihez.

A Naszlady Attila Egészségfejlesztési Program európai uniós forrásból, a Széchenyi 2020 program keretében jöhetett létre. Az EFOP-2.2.24-22-2022-00002 számú Naszlady Attila Egészségfejlesztési Program beruházási komponense 8,3 milliárd forintból valósul meg, amelyet 1,1 milliárd millió forinttal egészít ki az EFOP-1.8.24-22-2022-00002 számú humánerőforrás-fejlesztési komponens.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Fotó: Kovács Bence



Magyar Kurír