Szenegáli bencés apát érkezett Szent Márton ünnepére Pannonhalmára

Olivier-Marie Sarr szenegáli bencés apát Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát meghívására érkezett Szent Márton hegyére; november 11-én, délelőtt a bencés diákoknak tartott előadást, majd válaszolt a fiatalok kérdéseire.

Elsőként bemutatta a vezetése alá tartozó Keur Moussa monostort, amelynek neve a helyi szenegáli nyelvjárásban „Mózes háza”, és Afrika legnyugatibb pontján, Szenegál fővárosától, Dakartól negyven kilométerre keletre található.

A monostort 1962-ben a franciaországi Solesme-ből érkező kilenc szerzetes alapította, akik a II. Vatikáni Zsinat után a helyi zenei hagyományra adaptálták a liturgiát egy helyi húros hangszer, a kora és néhány ütős hangszer felhasználásával, modernizálásával.

A későbbiekben e különleges, népi hangzásvilágú zenei darabokról CD-ket adtak ki, a kora liturgikus használata elterjedt Afrika-szerte, sőt francia domonkosok, belga karmeliták, litván szerzetesek és a kismarosi ciszterci nővérek körében is.

A Keur Moussa monostor sivatagos helyen fekszik, a szerzetesközösség jelmondata viszont a következő: „A sivatag kivirágzik”. Az épület körül napjainkban gyümölcskerteket, mangó-, kókusz-, banán-, citrom-, gránátalmaültetvényeket láthatunk. Az 1972-ben alapított bencés mezőgazdasági iskola diákjait a szerzetesek ökológiai tudatosságra nevelik.

Olivier-Marie Sarr a pannonhalmi diákoknak a hivatásáról is beszélt. Mint mondta, 1997-ben lépett be a rendbe, noviciátusa után Solesme-ben, Avignonban, majd Rómában tanult, ahol XVI. Benedek diakónusa lehetett. 2009-ben szentelték pappá Keur Moussában, jelenleg is tanít a Szent Anzelm Pápai Egyetemen.

2016-ban kinevezték a vatikáni liturgikus bizottság konzultorává. 2019-ben választották Keur Moussa apátjává. Megkapta a Saint Vincent bencés apátság (USA) tiszteletbeli doktori címét.

Olivier-Marie Sarr elmondta, hogy nagyon fontos számára a keresztény–iszlám párbeszéd előmozdítása; Szenegál 90 százaléka muszlim (az apát családjában is többen az iszlám vallás követői – a szerk.), akik a kisebbségben élő keresztényeket tiszteletben tartják.

Az ötvenéves bencés apát munkacsoportban dolgozik Afrika békéjéért, könyvet írt a zsolozsmáról, kedvenc hobbija a foci. Mint mondta, „egyensúlyban van az életem” és nevetve megjegyezte: „még az oroszlánokkal is szembe tudok szállni”. Fontos számára a közösségi egység, hiszen „együtt helyt tudunk állni az élet kihívásai közepette”.

A diákok kérdésére válaszolva elmesélte: már 12 éves korában megszületett benne a vágy, hogy Istennek adja az életét, ezt el is mondta az édesapjának. Később megismerte a szerzetesi életformát, amely iránt nagy elhivatottságot érzett, igaz, félt elköteleződni, mert aktív világi életet élt, sok barátja volt, és nem szeretett korán kelni… A hívás azonban erősödött. Most boldog szerzetes.

Oktatói, kutatói munkásságában a szent zene, a zsolozsma és az inkulturáció témája áll a központban. A vatikáni bizottság keretében jelenleg a bencés liturgikus kalendárium reformján dolgozik.

Elmondta azt is, hogy nem minden kulturális elem alkalmas arra, hogy beemeljék a liturgiába, ilyenek például a tánc egyes mozdulatai, amelyek elterelhetik a figyelmet a lényegről. „Nem minden gesztus segít imádkozni, és ezt nem mindig értik jól Afrikában.”

Az apát arról is beszélt, hogy a Keur Moussa monostor zarándokközpont, és szinte minden szenegáli egyházmegyéből hívják a szerzeteseket tanítani, lelkigyakorlatot tartani. Az elsivatagosodással kapcsolatban pedig megjegyezte: „sokat teszünk a vízhiány enyhítéséért, gondolkodunk a víz újrahasznosításáról, az esővíz begyűjtéséről (évente csak három hónapban esik eső)”, majd a jelenlévők imáját kérte azért, hogy Észak-Afrikában megfelelő megoldást találhassanak a vízhiányra.

A kérdezz-felelek után a szenegáli apát, a diákok, a gimnázium elöljárói, tanárai, a hazai bencés szerzetesközösségek képviselői és a meghívott hazai és külföldi vendégek együtt ünnepeltek a Szent Márton püspök tiszteletére megtartott szentmisén.

A szertartás bevezetőjében elhangzott, hogy idén a pannonhalmi Szent Márton-hét az időseket állítja figyelem központjába. „Ők azok, akik az egyre gyorsuló és virtualizálódó világban könnyen a peremre szorulnak,

törékennyé váló egészségük vágyakozik erőt és biztonságot adó fél köpenyünkre.

De nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy bizony mi, fiatalabbak is koldusok vagyunk, akik

szívesen burkolózunk be az ő megküzdött életük, csendes jelenlétük, őszinte és elvárások nélküli szeretetük felénk nyújtott köpenydarabjába.

Mert mindannyian – fiatalok és idősek – arra vagyunk meghívva, hogy egyszerre legyünk Mártonok és koldusok, nagylelkűek és alázatosak, adakozók és köszönetet mondók.”

A pannonhalmi közösség képviseletében külön köszöntötték a szenegáli apátot, „aki magával hozta a szerzetesség bölcsőjét, a kereszténység megújulását és frissességét is jelentő kontinens tapasztalatát és inspirációját.”

Olivier-Marie Sarr homíliája elején megköszönte a meghívást Hortobágyi Cirill főapátnak (aki aznap a Szent Anzelm-templom felszentelésének 125. évfordulója alkalmából Rómában tartózkodott), majd arról beszélt, hogy a keresztényeknek a szentségre való általános meghívottsága három alapvető magatartást feltételez: szeressük minden embertársunkat, különösen azokat, akik nagy megpróbáltatásokon mennek keresztül; hagyjuk, hogy a Szentlélek lehelete működjön bennünk, és gyengéden gondoskodjunk a rászorulókról.

Kifejtette, hogy „enyhíteni a fájdalmat, gyógyítani, táplálni, ápolni, ruházni – ez Krisztus munkájának a folytatása. Hagyjuk tehát, hogy Jézus Krisztus Lelke, aki szövetségesünk, betöltse lelkünket, és vezessen, inspiráljon minket, hogy Isten szíve szerint cselekedjünk a legkisebb testvéreink javára, ügyelve ara, hogy olyan gyengéden gondoskodjunk a legkisebbekről, ahogyan egy anya gondoskodik csecsemőjéről.

A gyengédség valódi örömöt szül, amikor feltételek és kivételezés nélkül vigasztaljuk, elfogadjuk és segítjük a másikat.”

A szónok hangsúlyozta: „Szent Márton ünnepe arra hív minket, hogy Krisztus arcát lássuk meg testvéreink arcán, szánjuk rájuk időnket, szolgáljuk őket tehetségünkkel, és buzgón, lelkesen és meggyőződéssel adjuk bele szívünket. Más szóval,

a köpeny, amelyet meg kell osztanunk: az időnk, a tehetségünk és a szívünk.”

Mint mondta,

a felebarátom misztérium, olyan titok, amely előtt térdre kell borulnom, mert szent föld:

minden ember szent kép, és az ember, minden ember – az éhező, a fogoly, az idegen, a mezítelen – Isten képmása. Ezért a misztérium előtt le kell vennem a sarumat, és meg kell szabadulnom mindattól, ami felsőbbrendűvé tenne vele szemben; mindattól, ami akadályt, félelmet és távolságot teremt. Ezért a szentségre való hívás nem menekülés, hanem életünk és világunk átalakítása iránti elkötelezettség.”

A szenegáli bencés apát a következő szavakkal zárta beszédét: „az Úr alakítsa át jóságosan életünket, hogy egy napon meghallhassuk hívását: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ teremtése óta nektek készített országot!”

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar Kurír