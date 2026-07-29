Szent Anna-napi palóc búcsút tartottak Balassagyarmaton – KÉPRIPORT

Immár többéves hagyomány Balassagyarmaton, hogy Szent Anna tiszteletére palóc búcsút szerveznek a városban.
Idén sem volt ez másképp. Az utcákon hömpölygött a sok ember, akik közül többen a palóc népviseletüket is magukra öltöttek.
A menet úti célja a Palóc Ligetben álló szabadtéri színpad volt.
Vasárnap, a háromnapos esemény zárónapján már reggel gyülekeztek gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek egyaránt azért, hogy csatlakozzanak a Szent Anna tiszteletére tartott palóc búcsúhoz.
A népviseletbe öltözött résztvevők között voltak szécsényfelfalusiak, rimóciak, balassagyarmatiak, csitáriak és dejtáriak is, így a szabadtéri színpadhoz vonuló menet nem csupán mérete miatt vonzotta az utcán a tekinteteket, hanem színpompássága miatt is.
A Szent Anna tiszteletére rendezett palóc búcsún a szentmisét Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be.
A megjelentek együtt imádkoztak a családokért és hazánk jövőjéért.
Forrás: NOOL.HU/Váci Egyházmegye
Fotó: Lukács Zsófia
Magyar Kurír
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