Szent Anna-napi palóc búcsút tartottak Balassagyarmaton – KÉPRIPORT

Hazai – 2026. július 29., szerda | 15:23
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Zsúfolásig telt július 26-án, vasárnap a balassagyarmati Palóc Liget. A szabadtéri színpadhoz a hagyományokat követve díszes népviseletes menet érkezett, hogy részt vegyenek a Szent Anna tiszteletére rendezett palóc búcsún és szentmisén. Az ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs esztergom–budapesti segédpüspök mutatta be. A Nógrád Vármegyei Hírportál (Nool) beszámolóját közöljük.

Immár többéves hagyomány Balassagyarmaton, hogy Szent Anna tiszteletére palóc búcsút szerveznek a városban.

Idén sem volt ez másképp. Az utcákon hömpölygött a sok ember, akik közül többen a palóc népviseletüket is magukra öltöttek.

A menet úti célja a Palóc Ligetben álló szabadtéri színpad volt.

Vasárnap, a háromnapos esemény zárónapján már reggel gyülekeztek gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek egyaránt azért, hogy csatlakozzanak a Szent Anna tiszteletére tartott palóc búcsúhoz.

A népviseletbe öltözött résztvevők között voltak szécsényfelfalusiak, rimóciak, balassagyarmatiak, csitáriak és dejtáriak is, így a szabadtéri színpadhoz vonuló menet nem csupán mérete miatt vonzotta az utcán a tekinteteket, hanem színpompássága miatt is.

A Szent Anna tiszteletére rendezett palóc búcsún a szentmisét Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be.

A megjelentek együtt imádkoztak a családokért és hazánk jövőjéért.

Forrás: NOOL.HU/Váci Egyházmegye

Fotó: Lukács Zsófia

Magyar Kurír

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