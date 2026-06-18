Szent Benedek közbenjárását kérték a békéért Munkácson

A szentmise kezdetén Lucsok Miklós püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlévők különleges kegyelmi pillanat részesei: Szent Benedek ereklyéje előtt gyűltek össze, hogy Istenhez emeljék szívüket, és a szent közbenjárását kérjék „népünkért, családjainkért, az egyházunkért és különösen hazánk, Ukrajna békéjéért”.

A főpásztor arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik félnek, szenvednek, gyászolnak, vagy bizonytalan jövő előtt állnak; imádkozzanak a katonákért, a családokért, a menekültekért, a vezetőkért és mindazokért, akik a béke megteremtői szeretnének lenni. „Kérjük, hogy Szent Benedek, Európa védőszentje, nagy tanítója és a béke hírnöke járjon közben értünk, hogy szívünkben, közösségeinkben és országunkban megszülethessen Krisztus békéje” – hangzott el a megyéspüspök fohászában.

Ezt követően Arnold atya vezetésével a hívek közösen elimádkozták a Szent Benedek-litániát.

A püspök homíliájában felidézte márciusi látogatását a Pannonhalmi Főapátságban, ahol Hortobágyi Cirill főapát azzal a megbízatással adta át Szent Benedek ereklyéjét, hogy a szent közbenjárása által megerősödjünk imáinkban a békéért, és Jézus tanítványaiként befogadjuk a béke küldetését.

Szent Benedek, aki maga is a béke embere volt, példájával ma is arra buzdít bennünket, hogy kitartóan imádkozzunk a békéért.

A főpásztor rámutatott: mindannyian kimerültünk és elfáradtunk annak a keresztnek a terhétől, amelyet a háború hozott az életünkbe. Éppen ezért most arra van szükségünk, hogy elmélyüljünk Jézus jelenlétében, és feltöltődjünk az ő erejével. Ha fáradtak vagyunk, ha kimerültek vagyunk, Jézus azt mondja: „Jöjjetek hozzám…”

Küldetésünk van: a béke embereivé kell válnunk – hangsúlyozta Lucsok Miklós. – Ne a várakozás emberei legyünk, akik csupán tétlenül várják, mikor lesz már vége a háborúnak, vagy arra várnak, hogy valaki más tegyen valamit az életük megváltoztatásáért.

Ne a félelem emberei legyünk, akik rettegnek a jövőtől, és ne az ítélkezés emberei, akik mások hibáira mutogatnak. A béke emberei legyünk, hogy a békét hordozzuk és vigyük a világba. Ehhez azonban először a békét saját szívünkbe kell befogadnunk.

Szent Benedek arra tanít, hogy a nehéz időkben közeledjünk Jézushoz, és egyesüljünk vele. Ehhez el kell csendesednünk. „Elcsendesedünk, illetve kinyitjuk a szívünket arra, hogy befogadjuk Isten erejét, szeretetét, békéjét, és továbbvigyük azt. Nem tudjuk befogadni a békét, ha nem csendesülünk el. A zaj, a hírek, a beszélgetés, a siránkozás és a zúgólódás nem hozza el a békét” – figyelmeztetett a főpásztor.

Lucsok Miklós arról is beszélt, mennyire fontos a papi hivatás. Szükség van papokra és szerzetesekre, akik imádkoznak a békéért, és hirdetik mindazt, amit Jézus mondott. Imádkoznunk kell a hivatásokért, és beszélnünk kell a gyerekekkel is arról, mennyire fontosak a szentségek, a szentmise és a lelkipásztorok szolgálata. Imádkozzunk azért, hogy legyen elegendő szent és jó papunk! – buzdított a munkácsi megyéspüspök.

„Jézus jelenléte a legfontosabb az életünkben. Csak akkor leszünk a béke emberei, ha Isten lesz életünk középpontja.

Ne várjuk, hogy a béke kívülről érkezik hozzánk. A béke egy belső állapot. A békét csak Isten adhatja meg az életünkben.

Ez az imának és a Jézussal való együttlétnek a gyümölcse” – mondta a főpásztor.

A szentáldozás után a hívek elénekelték Szent Benedek himnuszát, és imádságban könyörögtek Ukrajna békéjéért.

A szentmise után a hívek személyesen is leróhatták tiszteletüket Szent Benedek ereklyéje előtt, és személyes kéréseiket, imaszándékaikat bizalommal a szent közbenjáró oltalmába helyezték.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Kiss Erika/Veritas

Magyar Kurír