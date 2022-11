Noha a pandémia ezt a hagyományt is megszakította, idén Gergely Péter Pál, Regős Zsolt és Murvainé Bodnár Ildikó karvezetők indítványára újra megtartották a kórusestet, amely azt a célt is szolgálja, hogy a közös éneklés révén is ápolni tudják a közös értékeket a kórusok. A szentmise utáni koncerten többek között Halmos, Palestrina, Viadana, Gasparini, Liszt, Mozart és más szerzők művei hangzottak el.

Forrás és fotó: Egri Fegyházmegye



