Szent Erzsébet szülővárosában tanácskoztak szlovákiai, ukrajnai és magyar karitászvezetők

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese telefonos megkeresésünkre elmondta: a Szent Erzsébet Házban megtartott eseményen nagy hangsúly esett az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó segítségnyújtásra, de nem kizárólag ez volt a téma, a három ország ezen túlmenő és hosszú távú együttműködését szolgálta a találkozó.

Két évvel ezelőtt baráti látogatást tettek a budapesti országos karitászközpontban a szlovák karitász vezetői, akik Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspököt, a karitász elnökét is felkeresték. Ekkor vetődött fel a gondolat, hogy a baráti találkozón túllépve működjenek együtt a karitászszervezetek, találkozóiknak legyenek gyakorlati hozadékai. A szlovákok rendkívül erősek az intézményes működésben, a magyar karitász erősségei közé tartozik az önkéntes hálózat.

Zagyva Richárd örömtelinek tartja, hogy az egri és a szepsi egyházmegyei karitász immár két éve együttműködik. Szlovákiában az önkénteshálózat fejlesztésén dolgoznak, ezzel kapcsolatban magyarországi karitászvezetők tartottak előadást, valamint kölcsönösen tanulmányutakon vettek részt. Terveik között szerepel az is, hogy közös projektek megvalósításán dolgozzanak együtt.

A szlovák és magyar karitász együttműködésében az ukrán helyzet egy újabb apropó. A háborús helyzet az oka annak, hogy Kárpátaljáról is jelen volt a konferencián két szervezet, a görögkatolikus karitász Ungvárról, illetve a római katolikus Szent Márton Karitász Munkácsról. Akárcsak a magyaroszági és szlovákiai egyházmegyei és országos karitászok, ők is beszámoltak a tevékenységükről, majd arra terelődött a szó a konferencián, hogy a közelgő téllel kapcsolatban milyen határon belüli és ukrajnai segítségnyújtással számolnak.

Mind a három ország felkészül az energiaválságból adódó nehezített téli körülményekre, a szlovákok és magyarok pedig azzal is kalkulálnak, hogy Kárpátaljának még nagyobb figyelmet kell szentelni. Készülni kell arra, hogy a tél vélhetően nehéz szituáció elé fogja állítani az ottani szervezeteket, hiszen a fűtés sok helyen eleve nem működik, a lakosság pedig megérzi az árak és a rezsiköltségek emelkedését. Nemcsak a kárpátaljaiakra kell most gondolni, hanem az ott tartózkodó rendkívül nagy számú belső menekültre is.

A karitászszervezetek emellett arra is készülnek, hogy Kárpátaljára vagy akár a határon is átívelve újabb menekülthullám érkezik a háború alakulásától függetlenül, a hidegebb, téli idő beállta miatt – mondta el Zagyva Richárd.

A nemzetközi konferencián huszonöten vettek részt a három ország egyházmegyei és országos karitászszervezeteinek vezetői közül. Jelen volt többek között Miroslav Dzurech, a Szlovák Katolikus Karitász (SKCH) főtitkára; Fehér Ferenc, a Munkácsi Egyházmegyei Karitász igazgatója; Rusin Miroslav, az Ungvári Egyházmegyei Karitász igazgatója; Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója és Zagyva Richárd országos igazgatóhelyettes.

A tanácskozást azért szervezték éppen ebben az időpontban, mert október 8-án a szlovák karitász nagyszabású zarándoklatot tart Sárospatakon ötszáz fővel.

Szent Erzsébet üzenete összeköti a magyar és a szlovák népet, a szlovákok is szentjükként tisztelik és a szlovák karitásznak is ő a védőszentje.

Szerző: Agonás Szonja

Fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír