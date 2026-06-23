Szent Ferenc ereklyéjével gazdagodott a székelyudvarhelyi ferences templom

Bevezetőjében a püspök emlékeztetett a ferencesek – és az egész világegyház – négy, egymást követő jubileumára, melyek az ereklyeelhelyezés apropóját is adták. 2023-ban annak nyolcszázadik évfordulóját ünnepelte a rend, hogy Szent Ferenc 1223-ban a megtestesülés titkát szemlélve és közel hozva azt az emberekhez, Greccióban felállította az első jászolt, valamint életszabályt adott követőinek. 2024-ben annak az emlékéve volt, hogy 1224-ben Szent Ferenc Alverna hegyén megkapta a stigmákat – ezt a pillanatot ábrázolja a székelyudvarhelyi Szent Ferenc-oltár képe is. 2025-ben a Naphimnusz keletkezésének 800. évfordulójára került sor, amely arra hív mindenkit, hogy minden teremtménnyel testvéri kapcsolatban, a Teremtővel, a teremtett világgal és egymással békében éljen.

„Idén Szent Ferenc boldog halálának, tranzitusának 800. évfordulójára emlékezünk, amely 1226. október 4-én következett be. Leó pápa éppen ezért 2026-ra jubileumi évet hirdetett, és felkínálta számunkra a teljes búcsú elnyerésének lehetőségét egészen jövő év január 10-ig” – emlékeztetett Tamás József püspök. A lehetőség azok számára adott, akik zarándokként egyénileg vagy közösségileg ellátogatnak egy Szent Ferencnek szentelt vagy hozzá kapcsolódó kolostortemplomba, és ott áhítattal bekapcsolódnak a jubileumi szertartásokba vagy legalább méltó időt töltenek imádságban.

A jubileumi évet Székelyudvarhelyen kiegészíti, hogy idén ötszáz éves a Székelyudvarhelyi kódex, amely jelenleg a Tamási Áron Gimnázium birtokában van. A kódexet az Udvarhelyszéken született Nyújtódi András ferences szerzetes ajándékozta húgának, Juditnak, aki Tövisen volt szerzetesnő. Ezt a helyi vonatkozású, de kultúrtörténetileg jelentős évfordulót a helyi ferencesek idén előadás-sorozattal és más rendezvényekkel emelik ki.

A liturgián, amelynek végén megáldották a gyerekeket és a liliomokat is, a Szent Miklós-plébánia Musica Sacra kamarakórusa működött közre, majd kötetlen beszélgetésre alkalmat kínáló agapéra vártak mindenkit a ferencesek.

Forrás: Romkat

Fotó: Barátok temploma, Székelyudvarhely

Magyar Kurír