Szent Ferenc írásait foglaltatja dalba a szír szerzetes ikerpár

Johnny és George Jallouf nem mellesleg ikertestvérek is. A most 25 éves fiatalemberek Aleppóban születtek, és ebben a háború alatt súlyos megpróbáltatásokon átesett szíriai metropoliszban élték meg együtt a szerzetesi elhívást, amely mindkettőjüket Assisi Szent Ferenc követésére sarkallta. Mára a szent iránti szeretetük és a vágy a szertartások ápolására egy új kalandban egyesítette őket: Szent Ferenc írásai nyomán állítottak össze arab nyelvű szent énekekből liturgiára és személyes imádságra egyaránt alkalmas énekeskönyvet. Munkájuk eredménye egy kilenc egyházi énekből álló gyűjtemény lett Rabi wa Elahi (Uram és Istenem) címmel, arab szöveggel és eredeti zenével, amely ingyenesen elérhető a digitális zenei platformokon, többek között a YouTube-on és az arab világban népszerű Anghamin.

George testvér elmondása szerint az ötlet, hogy Szent Ferenc írásai (2005-ben megjelent hivatalos fordításuk felhasználásával – a szerk.) ihlette arab liturgikus énekeket alkosson, a rendi képzés elején pattant ki a fejéből, amikor testvérével együtt Olaszországban voltak, és olasz nyelvű ferences énekeket énekeltek. Mindkét testvér képzett zenész is: George klasszikus gitárt és éneket, Johnny fuvolát és éneket tanult. Tervük az volt, hogy ferences liturgikus énekeket alkossanak eredeti dallamvilággal, amelyek megkomponálását egy názáreti keresztény zenészpárosra, Louai Zaherre és Rabab Zaitounra bízták. A szövegeket a szerzetes ikrek választották ki, és ők is énekelték fel a dalokat.

„Az énekek terjesztésének célja – nyilatkozta Johnny a kusztódia online hírportáljának –, hogy megpróbáljuk a ferences írások szellemiségét eljuttatni az arab világba, különösen a fiatalok számára a ferences lelkigyakorlatok és ifjúsági találkozók keretében. A gyűjtemény címét, amely arabul Uram és Istenem, Szent Ferenc „Én Uram, én Istenem, Istenem és mindenem!” mondata ihlette, amely a La Verna (Alverna) hegyen hangzott el, miután megkapta a stigmákat.

Johnny és George aleppói keresztény családba születtek, és a szíriai város ferences plébániájára jártak, még azokban az években is, amikor az egész lakosságot a háború traumája sújtotta. Hivatástudatuk azokban a zűrzavaros időkben virágzott ki. A bennük felmerülő kérdések és a boldogság utáni szomjúságuk, amit egyre erősebben éreztek, miközben a város az erőszak leírhatatlan poklába süllyedni látszott, arra késztette őket, hogy sutba dobják régi terveiket (egyikük orvos szeretett volna lenni, a másikuk filmrendezői álmokat dédelgetett), és kövessék azt, Aki azokban a rettenetes években a leginkább vonzotta a szívüket.

*

A dalokat a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus jóváhagyásával templomi liturgiákon és imatalálkozókon is lehet énekelni. A Szentföldi Ferences Kusztódia külön aloldalt hozott létre a Jallouf testvérek kezdeményezésére létrejött arab nyelvű ferences énekeknek, melyet ITT találnak.

Fordította: Varga Judit

Forrás: Fides.org



Fotó: Custodia.org



Magyar Kurír