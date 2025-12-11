Szent Ferenc nyomában – Holnap mutatják be Kuzmányi István Assisi című zarándokútikönyvét

Az Assisi című kötet szerzője Kuzmányi István diakónus, portálunk igazgató-főszerkesztője, az ő nevéhez fűződik a sorozat Fatima című kötete is. A könyv a Via Sacra zarándok utazási irodával együttműködésben jelent meg.

A zarándokútikönyv segítségével Szent Ferenc nyomába szegődve az olvasó, az utazó ellátogathat többek között Assisibe, San Damianóba, Carceribe, Greccióba, Alverna hegyére, Subiacóba és Rómába.

A kötethez Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke írt ajánlót, melyet az alábbiakban közreadunk.

Assisi Szent Ferenc a kereszténység történetének, de Európa történelmének is az egyik legnagyobb hatású, legvonzóbb, legjelentősebb alakja. Némi túlzással így is nevezték őt: „a második Krisztus”. Ferenc állította újból a kereszténység figyelmének középpontjába Isten végtelen szeretetét, amit a jászol és a kereszt titka tárt fel számunkra.

Ő volt az, aki újra az egyszerűség, a szegénység krisztusi útját mutatta meg és élte elénk, aki felnyitotta szemünket a teremtett világ szépségére, amely dicsőíti a Teremtőt, s ő volt az, aki a békesség embere tudott lenni egy háborúktól megtépázott világban.

Ferenc állította fel az első betlehemet Greccióban, és döntően a ferenci lelkiség gyümölcse a keresztútjárás is. Az ő gyönyörű költeménye a Naphimnusz, és ő volt az is, aki korában elgondolkodásra késztette a német-római császárt és az ajjúbida szultánt.

Jászol és kereszt: Isten stílusának leghatalmasabb szimbólumai. Bárcsak ma is tanulnánk ezekből: a betlehemi jászoltól alázatot, egyszerűséget, a kereszt lábainál pedig önfeláldozást, nagylelkű és a végsőkig elmenő szeretetet!

Az egyik legelső nagy könyvélményem gyermekkoromban a Fioretti, a Szent Ferenc-legendák gyűjteménye volt. Az evangélium tisztasága hatja át ezeket az elbeszéléseket. Mennyire jó volna, ha sok gyerek és fiatal képzeletvilágát betölthetné, megtermékenyíthetné a ferenci életútból sugárzó fény! Mennyire jó volna, ha ez a lelkiség még jobban átjárná egész Egyházunkat!

Ahogyan különleges élmény eljutni a Szentföldre, Krisztus földi életének helyszíneire, ugyanúgy óriási élmény Szent Ferenc nyomában járni Assisiben, Greccióban, Gubbióban vagy La Verna hegyén. A nyolcszáz évvel ezelőtti események szinte megelevenednek, itt érezzük az evangélium tiszta levegőjét. Kuzmányi István nagyszerű útikönyve minden zarándokot, minden nyitott szívvel közeledőt segít abban, hogy ezeken a helyeken újraélhesse Szent Ferenc életének nagy eseményeit, s ezáltal találkozhasson a Poverellót megszólító Krisztussal.

*

A kötet a Magyar Kurír gondozásában jelent meg december 5-én.

302 oldalon, 150 képpel (többségük Fábián Attila fotósnak, a kötet tördelőjének munkája) és három részletes térképpel nyújt segítséget a helyszínek megismeréséhez.

Szerzőjének korábban két útikönyve jelent meg [Vilnius (2007), Litvánia (2009) – a Medicina könyvkiadó Panoráma Útikönyvek sorozatában], egy zarándokútikönyve [Fatima (2023, Magyar Kurír)], valamint a Kairosz Kiadónál (2008) a Hitem: kegyelem – Erdő Péterrel beszélget Kuzmányi István című könyv.

Assisi című kiadványunk elérhető az Új Ember online könyváruházban, és megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–18 óráig). Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt Kuzmányi István Assisi című zarándokútikönyvének bemutatójára. A rendezvény helyszíne: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola díszterme (Budapest V., Piarista köz 1., II. emelet), időpontja: 2025. december 12. (péntek), 17 óra. Az esemény közösségi linkje IDE klikkelve érhető el. A kötetbemutatón Bécser Róbert OFM tart előadást Zarándokúton Szent Ferenc nyomában címmel. A könyvet Szalai Gábor, a Szent Angéla Ferences Iskola és Gimnázium igazgatója ismerteti.

Magyar Kurír