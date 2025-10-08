Szent István királyt ünnepelte az Angliában élő magyar ajkú katolikus közösség Londonban

Október 4-én a közös szentmisét Paul McAleenan westminsteri segédpüspök, az etnikai lelkészségek felelőse celebrálta.

Az este 6 órakor kezdődő szentmisén zászlóaljaikkal jelen voltak a nemzetiségi lelkészségek lelkészei és hívei, köztük a Skóciai Szent Margit és a Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Főlelkészség magyar ajkú katolikus közössége is.

XIV. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 111. világnapjára IDE kattintva olvasható.

Az angliai Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Főlelkészség közössége hagyományosan szeptemberben emlékezik meg Szent István királyról, idén azonban rendhagyó módon október 5-én került sor az ünnepi szentmisére a nyugat-londoni Brentfordban, a Szent János evangélista templomban.

Az angol és magyar nyelvű szentmise főcelebránsa ezúttal Miguel Maury Buendía érsek, az Egyesült Királyság apostoli nunciusa volt, koncelebráltak Gerard Quinn plébános-esperes, püspöki helynök, Andrew Coy, a londoni apostoli nunciatúra titkára és Csicsó János angliai magyar főlelkész.

A magyar közösség soraiban jelen volt családjával Kumin Ferenc londoni nagykövet, illetve a szentmisén többen is részt vettek az 1956-ban Angliába menekült magyarok közül. A katolikus közösséggel ünnepelt továbbá Salánki István tiszteletes, a londoni magyar református gyülekezet lelkésze, valamint Hadik András, a brit Máltai Lovagrend tagja és felesége, Astrid.

Az apostoli nuncius a prédikáció bevezetőjében Leó pápa üdvözletét tolmácsolta, majd Csicsó János atya Mindszenty József bíboros alakját idézte fel, aki a 1970-es évek elején a Szentszék és a magyar kormány közötti tárgyalások eredményeként 1971-ben elhagyhatta Magyarországot, és a bécsi Pázmáneumba költözött, ahol élete hátralévő éveit töltötte. Meggyőződését, miszerint ártatlanul ítélték el, sosem vonta vissza, és száműzetésében sem adta fel küldetését: fáradhatatlanul látogatta az öt világrészen szétszóródott magyar katolikus közösségeket, lényegében a magyar diaszpóra lelkipásztorává vált. A hercegprímás az 1975-ben, a bécsi száműzetésben bekövetkezett haláláig hirdette a hit és a nemzeti hűség üzenetét, és tartotta a lelket az emigrációban élő magyarokban.

A 81 esztendős Mindszenty József 1973. július 16-án John Carmel Heenan bíboros, akkori westminsteri érsek meghívására érkezett Nagy-Britanniába, és mutatott be szentmisét a westminsteri székesegyházban a magyar nyelvű gyülekezet előtt, éppen ennek a globális lelkipásztori munkának az egyik állomásaként. A hagyomány a következő gondolatát köti a jeles eseményhez: „Ha valamely intézmény vagy ország bizonyos elvekkel megállta a történelmi szerepét, akkor a későbbi időkben ehhez az alapelvhez kell hozzányúlni, hogy a nehézségekben megálljon és a további történelmi feladatát teljesítse.”

A szentbeszédben elhangzott: ebben a gondolatban ma is benne rejlik a Szent István-i eszme, amelyet az államalapító a mindenkori magyarság számára hagyott örökségül: a keresztény országépítés alapja az erős hit és Krisztus szeretete.

A szentmise záróáldása előtt az új kenyeret is megáldották.

Az ünneplés kulturális műsorral és a Szent István-díj átadásával folytatódott a londoni Szent István Házban.

Az elismerést idén dr. Molnár Emese, Hődi István és Renáta, valamint Vágány András és Erika vehették át.

A programot közös ebéd zárta.

Csicsó János atya arról is beszámolt, hogy Christopher Wellbank meghívására még aznap látogatást tettek a londoni fehér missziós atyák ealingi központjában (Nyugat-London), ahol Miguel Maury Buendía érsek találkozott Michael Fitzgerald bíborossal, aki a katolikus egyház iszlámszakértőjeként és a vallásközi párbeszéd egyik kulcsfontosságú alakjaként ismert (2019-ben kreálta bíborossá Ferenc pápa, 2021-ben meghívott előadóként részt vett a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszuson), és maga is missziós szerzetesrend tagja.

Michael Fitzgerald bíborost és Miguel Maury Buendía érseket régi barátság fűzi egymáshoz. Előbbi 2006-tól 2012-ig apostoli nuncius volt Egyiptomban és delegátus az Arab Ligában, míg utóbbi nunciatúrai tanácsosként teljesített diplomáciai szolgálatot 1996-tól 2004-ig. Bár a két diplomata Egyiptomban betöltött pozíciója nem esik átfedésbe, Buendía atya szolgálata után is többször, hosszabb ideig tartózkodott Észak-Afrikában, illetve a diplomáciai szolgálatban később ismét találkoztak.

Forrás és fotó: Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Magyar Főlelkészség, London

Magyar Kurír