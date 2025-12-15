Szent István öröksége élő módon jelen van ma is – Hatvanéves a római Szent István Alapítvány

Részt vettek az ünnepségen a Római Magyar Nagykövetség, a Magyarország Szentszéki Nagykövetség, a Magyar Konzulátus és a Római Magyar Akadémia képviselői.

Az ünneplés december 12-én két rangos történeti előadással kezdődött. Elsőként Molnár Antal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, a Humán Tudományok Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének igazgatója tekintette át a Szent István Ház történeti előzményeit. Előadásában hangsúlyozta: a római magyar jelenlét ezeréves múltra tekint vissza, hiszen Szent István király 1025 körül alapította meg a magyar zarándokházat a Szent Péter-bazilika déli oldalában.

Molnár Antal bemutatta az alapítás európai és római összefüggéseit, az északi népek scholáinak rendszerét, valamint azt a tudatos politikai és egyházi döntést, amellyel Szent István a frank zarándokház szomszédságában jelölte ki intézménye helyét.

Az előadás kitért a zarándokház középkori és újkori történetére, valamint a Szent István vértanú körtemplom (Santo Stefano Rotondo) szerepére is. Az előadó rámutatott,

Szent István öröksége az évszázadok során sem veszett el, hanem élő módon van jelen ma is.

A második előadást Tóth Tamás egyháztörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, a Pápai Magyar Egyházi Intézet korábbi rektora tartotta. Előadásában felidézte a Szent István Alapítvány létrejöttének körülményeit, kiemelve annak az 1964-ben létrejött részleges megállapodás következményeit, amelyek nyomán az emigráns magyar papok elhagyni kényszerültek a Pápai Magyar Intézetet. Vezetőjük, Zágon József azonban nem mondott le arról az álmáról, hogy Rómában újjáéledjen a Szent István király által alapított magyar zarándokház. A terv megvalósításában döntő szerepet játszott Fáy Erzsébet, emigrációban élő nemes asszony nagylelkű támogatása, amely lehetővé tette a Szent István Alapítvány 1965. december 15-i megalapítását és az építkezés megkezdését.

A Szent István Házat 1967. augusztus 20-án áldották meg, az épület később tovább bővült, majd a rendszerváltás után új korszak kezdődött a ház életében. 2020-ban az ingatlan a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tulajdonába került, teljes felújítása 2021-ben készült el.

Az előadásokat követően a Szent István Ház kápolnájában magyar nyelvű szentmisét mutatott be Székely János püspök a jelenlévő papok koncelebrálásával. Az MKPK elnöke homíliájában hangsúlyozta az örömteli, szolgáló lelkület fontosságát, és megemlékezett az

alapítókról, akiknek álma az volt, hogy a Szent István Ház mindig a magyar közösség otthona legyen.

A szentmisét ünnepi ebéd követte, ahol Szentmártoni Mihály SJ, a PMI Vigilancia Bizottságának elnöke, az intézet lelkivezetője mondott köszöntőt, felidézve az alapítvány korábbi kuratóriumi tagjainak emlékét, akiknek leszármazottai is jelen voltak az ünneplők között.

A jeles alkalomból Magyary Gyula unokahúga, Lantos Erzsébet az alapítványnak ajándékozta az első kuratórium tagjának portréját és házi oltárának keresztjét.

A Szent István Alapítvány tevékenységének fő célja az Olaszországban, főként a Rómában élő magyarok nemzeti identitásának, valamint magyarságtudatának ápolása és erősítése, különös tekintettel a vegyes házasságban született fiatalokra és gyermekekre. Rájuk gondolva, az ünnepségsorozat folytatásaként december 13-án a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület közreműködésével karácsonyi kézműves foglalkozást tartottak a legkisebbeknek, akik Luca-nap lévén megismerkedtek a gyertyaöntés tudományával is.

Az est a római magyar közösség Luca-napi Morzsa-kocsmájával folytatódott, a soproni Fajkusz Banda bemutatta a jelenlévőknek a karácsonyi ünnepkör magyar népszokásait, hagyományait, majd magyar néptánccal zárult az este.

A háromnapos jubileumi ünnepség december 14-én a római magyar katolikus közösség havonta esedékes szentmiséjével ért véget a Szent István vértanú körtemplomban. A liturgiát Németh Gábor, az MKPK titkára mutatta be a Pápai Magyar Egyházi Intézetben tanuló, valamint a Rómában szolgáló magyar atyákkal együtt.

A jubileumi alkalom eseményein a résztvevők hálát adtak az alapítvány elmúlt hat évtizedes működéséért, és azért imádkoztak, hogy a Szent István Alapítvány a jövőben is betölthesse küldetését: otthont és lelki közösséget biztosítson a római magyaroknak, valamint a Rómába érkező magyarok számára.

Szöveg: Bujtás Zsuzsanna

Fotó: Bujtás Zsuzsanna, Molnár Mária, Schnider Anikó

Forrás: Pápai Magyar Egyházi Intézet

Magyar Kurír