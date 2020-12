Szent Kristóf a Gyermekekért díjat kapott Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke

Idén az egyik díjazott a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke, a metropóliai hivatal vezetője, Seszták István atya lett. A díj kapcsán beszélgetett vele az egyházmegye portáljának riportere.

– Felsorolni is nehéz, mennyi területen áll helyt nap mint nap a Görögkatolikus Egyház szolgálatában. Hogyan fogadta a hírt, hogy éppen a gyermekekért, fiatalokért végzett munkáját ismerték el? Én úgy érzékeltem, őszintén meglepte…

– Teljesen váratlanul ért, ez így van. A koronavírus-járvány miatt még sajátosabban is alakult a helyzet, hiszen hivatalos díjátadó nem lehetett, csak a minisztérium illetékes osztályától kaptam az értesítést. De mindez semmit nem von le abból, hogy igen jóleső érzéssel tölt el a kitüntetés, mert bizonyos értelemben a gyermekvédelemben töltött elmúlt tíz év munkájának, vagy ha lehet inkább így mondani, szolgálatának az elismerését érzem benne.

– Hogyan kezdődött ez a szolgálat?

– Jómagam húsz éve vagyok lelkipásztor, és talán kevesen tudják rólam, hogy kezdettől fogva szívemen viselem az ifjúság sorsát, amellett, hogy direkt munkám velük mára már – egyéb teendőim miatt – nem annyira látványos. De a kezdetektől különös helyet foglal el a szívemben például a gyalogos ifjúsági zarándoklat, ami legalább húsz éve, de ha jobban belegondolok, már középiskolás korom óta nagyon fontos számomra, hiszen amit én egy zarándoklatban – akár a szervezésében – látok és megélek, az mindig egy tükör, egy tisztázó lelkigyakorlat.

Fontos állomása volt munkámnak a még Keresztes Szilárd nyugalmazott püspök kezdeményezésére létrejött Kelet-magyarországi Fiatalokért Alapítvány. Ez a szervezet elsősorban a különböző felajánlások továbbadásával igyekszik segíteni a leginkább rászoruló gyermekeket, intézményeket. A görögkatolikus intézményhálózatot tekintve ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyerekvédelemben, közoktatási intézményekben nevelkedő rászoruló fiatalok életét segíti. Karitatív tevékenységünknek ez is egy nagyon jól működő felülete.

2010. december 6-án született meg Máriapócson a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, amelyhez nagyon hamar átkerült a Hajdú-Bihari és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal való megállapodás eredményeként 27 lakásotthon. Másképpen fogalmazva első körben mintegy 300 lakásotthonban lévő gyermek fejlődéséért felelt a továbbiakban egyházunk. Emellett pedig csaknem 500 nevelőszülőnél nevelkedő gyermek is a „látókörünkbe került”. Ma ez a hálózat immár több görögkatolikus fenntartóhoz tartozik, de a kezdetek, az alapok ugyanazok. S biztos vagyok benne, hogy a célok is…

Élharcosa voltam és vagyok ma is annak a folyamatnak, hogy biztosítsuk a nevelőszülőknél vagy lakásotthonokban élő, igencsak nehéz sorsú gyermekek jövőjét. Ezt a szolgálatot hál’ Istennek a kormány is kiemeltnek tekinti, így komoly lelki és anyagi támogatást kapunk hozzá. Úgy érzem, hogy tíz év távlatában ez is eredményes munka, lévén öt évig voltam a Szent Lukács Szeretetszolgálat vezetője, és így a szervezet kialakításában és a gyermekvédelmi hálózat felépítésében talán nem túlzó állítás azt mondani: sokat dolgoztam.

