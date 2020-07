Szent Liturgiát végeztek Máriapócson Milan Šášik munkácsi püspökért

Közös élményeket idézve emlékeztek az atyák a váratlanul elhunyt püspökre. Váratlanul? Talán csak hirtelen. Ugyanis Orosz István kegyhelyigazgató prédikációjából megtudhattuk, hogy Milan püspök nemrég végrendeletet írt. Igaz, nem arra gondolt, hogy infarktust kap, inkább a járvány kimenetelének kérdése foglalkoztatta. Ami igazán lényeges: fel akart készülni. Orosz István a jelenlévő, imádkozó testvéreket is erre hívta a felolvasott evangéliumi szakasz alapján.

„Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.” (Mt 10, 39)

Rengeteg dolgot teszünk, képesek vagyunk áldozatokat hozni a kisbetűs életünkért. Vajon akarunk legalább ennyit tenni a nagybetűs Életünkért is? – kérdezte a kegyhelyigazgató. – Földi életünket így is, úgy is elveszítjük, mégis annak érdekében dolgozunk, azt tesszük kényelmessé. Testünket tartjuk karban sportolással, orvos és dietetikus segítségével. Talán Milán püspök halála, illetve az ő „készen lenni akarása” megállíthat mindnyájunkat egy pillanatra, hogy életünket Krisztusért merjük odaajánlani, és érte elveszíteni! Ebben rejlik kereszténységünk lényege, ezt tanulhatjuk meg az elhunyt Milán püspök atyától – fogalmazott Orosz István.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye/Máriapócsi Nemzeti Kegyhely



Magyar Kurír