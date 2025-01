Szent Liturgiával és díjátadóval zárta az évet a Szent Zotikosz gyermekvédelmi központ

Megalapítása óta a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény hálaadó liturgiával és díjátadóval zárja az esztendőt, a névadó és patrónus Árvagondozó Szent Zotikosz december 30-i emléknapja közelében. Az alábbiakban Varga-Juhász Bernadett beszámolóját – szerkesztett formában – közöljük.



A Szent Liturgiát idén is a tolcsvai görögkatolikus templomban tartották, azon áldozópapok celebrálásával, akik a lakásotthonok lelki gondozói.

Orosz Atanáz püspök a liturgián felolvasott apostoli szakaszhoz (1Pét 2,21–3,9) fűzte tanítását.

Bőséges ajándékkal fog hazatérni az, aki megérti, hogy Jézus példát adott életével, és arra hívott bennünket, hogy nyomdokaiba lépjünk: tehát hogy ne fizessünk a rosszért rosszal, se a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem mivel Isten fizet meg mindenkinek, mi csak béküljünk ki egymással – mondta a főpásztor. Hozzátette:

A bántásokon, az ok nélküli szidalmakon és gyalázkodásokon csak az tud fölülemelkedni, aki megérti a megváltó Jézus üzenetét.

A megkeresztelt ember számára a keresztény élet arról szól, hogy csak abba az irányba halad, amelyikbe a Mester, Jézus ment. Ha így teszünk, ő az üdvösség útján a célba vezet majd el. Valahogy úgy, ahogy a frissen leesett nagy hóban az előttünk kitaposott lábnyomokba igyekszünk lépegetni – fogalmazott a miskolci megyéspüspök.

„Ha valaki felbosszant, akkor gondolj arra a Jézusra, akit három éven át állandóan felbosszantottak, és mégsem gyalázta gyalázóit, nemhogy nem verte el őket, de nem is veszekedett velük” – fordult a jelen lévő gyerekekhez a főpásztor.

„Ennek az évnek is voltak könnyű és szép hetei, de voltak nehéz heteink, nehéz napjaink. De biztosak lehetünk benne, hogy az Úr Jézus nem hagyott el bennünket” – hangsúlyozta Orosz Atanáz püspök, majd a zsoltáros karácsonykor énekelt szavait idézve – „Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből” – így folytatta: „Hálát adok Istennek, hogy akkor sem hagyott magamra, amikor nagyon nehéz terheket kellett hordoznom.

Hálás vagyok azért is, hogy amikor igazán magányosnak éreztem magamat, akkor is ölbe vett, fölemelt, és továbbvitt engem. Ezt köszönjük meg most karácsonykor, hiszen ennek az ünnepnek az a jeligéje, hogy

velünk az Isten.

Velünk volt Isten az egész évben, még akkor is velünk volt, velünk van, amikor ezt mi nem vettük vagy nem vesszük észre. (...) mellettünk, útmutatóként, segítőként és baráti kísérőként ott van Jézus, életutunkon kitart mindvégig, és ha kell, nehéz helyzeteinkben ölbe vesz vagy fölemel, a hátára vagy a vállára vesz bennünket, hogy tovább tudjunk haladni a végcél felé.”

A liturgia karácsony ünnepkörében közös kántálással zárult a templomban.

A közös ünneplés a Mikro-térségi Integrált Szolgáltató Központban folytatódott. „Krisztus számított ránk, és mi is számíthattunk rá” – fogalmazott az intézmény igazgatója, Ivancsóné Hajas Ágnes évértékelőjében.

Az év végi ünnepi eseményen idén is átadták az Árvagondozó Szent Zotikosz-díjat is, amelyet évről évre az intézmény egy-egy dolgozója kaphat meg, aki a gondjaira bízott gyermekeket a görögkatolikus egyház tanítása szerint neveli, és minden igyekezetével azon van, hogy értékteremtő és más intézményeknek is követendő és példaértékű legyen a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény.

Idén Berei Ágnes, a lakásotthonok szakmai igazgatóhelyettese, az abaúji lakásotthoni szakmai egység gyermekotthon-vezetője részesült az elismerésben, a rászoruló gyermekekért végzett kiemelkedő és felelősségteljes munkájáért.

Berei Ágnes közel 25 éve nagy empátiával és szakmai felkészültséggel dolgozik a védelembe vett gyermekekért. Munkájában az együttérzés és a megértés vezérli. Az emberi méltóság tiszteletben tartását és a gyermekek jogainak védelmét tartja mindig szem előtt.

A jeles napra a gyerekek, fiatalok is készültek. Színvonalas műsorban, bátor kiállással mutatták meg ének- és hangszertudásukat, sőt néhányan versíró tehetségüket is.

Az ünneplés közös énekléssel, a Zotikosz-himnusszal zárult.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye



