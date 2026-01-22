Szent Sebestyén-napi fogadalmi ünnepet ültek Székesfehérváron

A hagyományokat őrizve a búcsúünnepen a székesfehérvár-felsővárosi diákok, óvodások körbeállták a Szent Sebestyén-templomot, majd a város hívei püspöki szentmisében adtak hálát a vértanú közbenjárásáért.

A plébániák küldöttei tiszteletük jeléül elhozták templomi zászlóikat. A búcsúi szentmise elején Nyáray-Horváth István, a Szent Sebestyén-templom plébánosa köszöntötte a főpásztort.

Kiemelte: ez a fogadalmi ünnep arra emlékeztet minket, miért áll példaként előttünk Szent Sebestyén. Arról bizonyosodhatunk meg majd az örökkévalóság kapujában, most pedig a hit által, hogy Isten sokkal nagyobb kincseket akar adni, mint ez a világ, és nagyobb értékek állnak rendelkezésünkre, mint a földi javak, a földi boldogság.

„Abban erősít meg minket, hogy

a hit a nem látható dolgok elfogadása. Az igazi kincsek világa az ember számára felfoghatatlan, de mégis valósabb, mint ez a földi mulandóság.”

Spányi Antal püspök szentbeszédében megemlékezett a város 287 évvel ezelőtti, hálából tett fogadalmáról, az elődök Istenbe vetett, mély hitéről és a hűségéről, amely ma is megtartó erő számunkra.

Aki képes vállalni a maga meggyőződését, az erőt kap, hogy az útját végigjárja. Annak megadatik az a hűség, amelyet a Felsővároson élők megtapasztaltak, és amelyről oly világosan beszél ez a csaknem három évszázad. Megszakítás nélkül minden évben megtartották a fogadalmi búcsút, amely „minden esztendőben az emlékezés, a köszönet és a hálaadás napja volt” – hangsúlyozta a főpásztor.

Isten mindig mutat kiutat az ember számára. Soha sincs olyan helyzet, amelyből ne lenne fölemelkedés, amelyből ne tudnánk megszabadulni.

„Mi, akik itt, Szent Sebestyén ünnepén megköszönjük őseink hűségét, és Isten kegyelmét kérjük a magunk hűségéhez, legyünk ebben bizonyosak, és tegyünk erről a hitről bátran tanúságtételt minden ember előtt” – buzdította a jelenlévőket a székesfehérvári megyéspüspök.

„Ahogy megmenekültek őseink, a mi imádságunk és kiállásunk is hozzon szebb jövőt a magyarságnak, tartson meg bennünket kereszténynek, Mária országában” – fohászkodott Istenhez Spányi Antal püspök. Majd Szent István közbenjárását kérte, hogy őrizze népét, családjainkat, az ezeréves magyar keresztény kultúra minden megmaradt értékét.

A főpásztor a szentmise végén a templomban elhelyezett Szent Sebestyén-ereklye előtt imádkozott az egész városért és minden lakójáért.

Az ünnepség a templom előtt folytatódott, ahol a hagyományos helyi fánkkal és forralt borral várták a felsővárosiakat és a vendégeket.

A fogadalmi ünnepen a hívek mellett részt vett Vargha Tamás országgyűlési képviselő, Cser-Palkovics András polgármester, a város alpolgármesterei és képviselői is.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Kornél

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió, Körtvélyes Tivadar

Magyar Kurír