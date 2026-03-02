Szentek, leckék, iskolák – Megjelent a piarista olvasókönyv

A kötetet Bozók Ferenc atya és Koltai András szerkesztették; több évszázad anekdotáiból és irodalmi szövegeiből állították össze a válogatást. A 60 kiválasztott mű a rend alapításának időszakától egészen az 1990-es évekig terjedő időszakban keletkezett. A szerzők között számos jól ismert író is szerepel: a teljesség igénye nélkül olyan neveket találunk, mint Juhász Gyula, Sík Sándor, Révai Miklós, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Móra Ferenc, Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső, Ottlik Géza, Szerb Antal, Radnóti Miklós és Esterházy Péter.

A könyvet Kollár Árpád költő, irodalomszervező, szegedi piarista öregdiák mutatta be a közönségnek. Beszédében elmondta: a kötetben szereplő írások – neves szerzők alkotásai és személyes emlékezések – nemcsak irodalmi értéket képviselnek, hanem azt is bizonyítják, hogy a piarista nevelés maradandó hatással van a diákokra.

Személyes tapasztalata szerint is igaz: ha néhány piarista öregdiák összegyűlik, előbb-utóbb a diákéveikről kezdenek beszélni. A közös élmények ma is erős összetartó erőt jelentenek; az iskola, a tanárok és a diáktársak különleges helyet töltenek be az életükben, és a kötet ezt híven tükrözi.

Az irodalmár kiemelte, hogy az írások rávilágítanak: ugyanolyan emberek – tanárok, szerzetesek, diákok – éltek a Földön 400, 300, 200 vagy akár 100 évvel ezelőtt is, mint mi; ugyanazok a problémák és örömök foglalkoztatták őket. A kötet lehetőséget kínál arra, hogy „kezet fogjunk” velük. Hangsúlyozta: azért is érdemes ezeket a szövegeket olvasni, mert megmutatják, milyen erős hagyománya van a piarista iskolának, és mennyire meghatározó identitásképző erő volt a múltban is. Ahogy fogalmazott: „Rá kellett jönnöm arra, hogy ez rólunk szól. Rólam szól, mindannyiunkról szól, akiknek közük van a piarista iskolához.”

A kötet kereskedelmi forgalomban nem kapható, ugyanakkor hamarosan elektronikus formában a nagyközönség számára is elérhető lesz.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír