Szentmisével emlékeztek Boldog Bogdánffy Szilárdra, Nagyvárad vértanú püspökére – KÉPRIPORT

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök a Torontál-vármegyei Feketetón (ma: Crna Bara, Szerbia) született 1911. február 21-én, és a nagyenyedi börtönben halt meg 1953. október 2-án. A kommunista Romániában egyre fokozódó egyházüldözés miatt, számítva arra, hogy a püspököket a román hatóságok letartóztatják, 1949. február 14-én a bukaresti nunciatúrán titokban szentelte őt püspökké Gerald Patrick Aloysius O’Hara nuncius érsek.

Amikor a nacionalista-kommunista rezsim a Római Katolikus Egyházat be akarta olvasztani a nemzeti egyházba, ezáltal elszakítva azt Rómától és a pápától, Bogdánffy Szilárd bátran szembefordult ezzel a szándékkal, és megtagadta a kért együttműködést. Ezért 1949. április 5-én az állambiztonsági szervek letartóztatták. Négy év alatt, ítélet nélkül, megjárta Románia több rettegett börtönét (Jilava, Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perét 1953-ban tartották; tizenkét évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek sikerült elérniük az ítélet megsemmisítését, a per újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett kegyetlen kínzások és súlyos tüdőgyulladás következtében – amelyre nem kapott gyógyszert –, a nagyenyedi börtönben 1953. október 2-án visszaadta lelkét a Teremtőnek. Holttestét egy rabtemető tömegsírjába temették, melynek helyét később beépítették. Sírhelye és teste így ismeretlen helyen várja a feltámadás dicsőségét.

2010. október 30-án a nagyváradi székesegyházban emelték az oltár magasára.

A vértanú püspök emlékére október 3-án a nagyváradi székesegyházban bemutatott szentmiséről képes összeállítás készült.

További fotók megtekinthetők a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye hivatalos Facebook-oldalán.





Istenünk, aki végtelen gondviselő jóságodban a hitben olyan vezérlő csillagot adtál népednek, mint Boldog Szilárd vértanú püspök, hogy az istentelen hatalom egyházüldözése közepette is hűségesen kitartson az Isten és Egyház iránti szeretetben, és ezt példájával élővé is tegye, alázatosan kérünk, segíts bennünket, hogy példáját kövessük, és egykor mi is együtt örvendezhessünk vele örökké tartó boldog országodban. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.