Szentmisével nyílt meg a házasság hete Veszprémben

Hazai – 2026. február 12., csütörtök | 12:03
A házasság hete veszprémi programsorozata február 8-án ünnepélyes szentmisével vette kezdetét a Szent Mihály-főszékesegyházban, amelyet Takáts István érseki általános helynök, a főszékesegyház plébánosa mutatott be. A szentmisét a házaspárokért és a házasságra készülőkért ajánlotta fel.

A szentmise elején Takáts István atya köszöntötte a jelenlévő házaspárokat és jegyeseket, hangsúlyozva: a házasság hete évről évre lehetőséget ad arra, hogy hálával és örömmel tekintsünk a házasság ajándékára, és megerősítsük elköteleződésünket egymás és Isten felé.

Szentbeszédében a híveket közös gondolkodásra hívta a házasság lényegéről. Rámutatott, hogy a házasság hete nemcsak az ünnepekről szól, hanem a mindennapi döntésekről, a közösen vállalt küzdelmekről és az együtt megélt örömökről is. Ádám történetén keresztül szemléletesen mutatta be a házasság mély értelmét:

az ember élete akkor válik teljessé, ha van kivel megosztani a mindennapokat, az örömöket és a nehézségeket.

A házaspárok jól tudják, hogy társuk nélkül az életük „csorba” lenne – fogalmazott Takáts István. – A házasságban azonban együtt élhetik meg az élet minden oldalát: a kihívásokat éppúgy, mint az ünnepeket. A házasságkötéskor kimondott igen annak kifejezése, hogy a másikat egész életre szóló ajándékként fogadjuk el Istentől, és vele együtt szeretnénk kiteljesedni. A házasság hete erre a felismerésre irányítja rá a figyelmet: Isten tervében a házasság kiemelt helyet foglal el.

A szentmise végén a jelenlévő házaspárok külön áldásban részesültek, megerősítést kapva közös útjukhoz és mindennapi hűségükhöz.

A Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Iroda szervezésében idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket a házasság hetén Veszprémben

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

