Szentmisével ünnepelték a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyház felszentelésének évfordulóját

Bevezető homíliájában a püspök megemlékezett mindazokról, akik részt vettek a bazilika felépítésében (a munkálatok 1773 és 1779 között folytak), és több évszázados fenntartásában, és említést tett Matíja Zvekanovićról (Zvekanović Mátyás), a szabadkai egyházmegye első püspökéről is, akinek hivatali ideje alatt megtörtént a főtemplom felújítása, melyet 1974-ben VI. Pál pápa basilica minor rangra emelt.

„Krisztus életében fontos szerepe volt a templomnak. Szülei a jeruzsálemi templomban mutatták őt be, valamint Jézus egész földi életén át példát mutatott arra, hogyan kell megszentelni az ünnepeket, eljárt a zsinagógába, és minden évben elzarándokolt a jeruzsálemi templomba” – jegyezte meg szentbeszédében a püspök.

„Kedves testvéreim, köszönöm nektek, akik eljöttetek bazilikánk felszentelésének évfordulójára. Örvendek azért is, mert érzitek a templom, Isten házának fontosságát, ahol megvalljuk hitünket, dicsőítjük a Jóistent tetteiért, és bizalommal kérjük az Ő irgalmát, segítségét, kegyelmét. Vezessen bennünket mindig ez a lelkület, amikor és ahányszor csak az Úr házába térünk be. Ne feledkezzünk meg a mai napon arról, hogy a Jóistennek hálát adjunk mindazokért a pillanatokért, amikor a templomlátogatás, a szentmisén vagy ájtatosságon való részvételünk szeretettel, békével és erővel tölt el bennünket” – hangzott el a szentbeszéd végén. A szentmisén a zenei szolgálatot az Albe Vidaković székesegyházi kórus látta el.

A szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyház

Az Avilai Szent Teréz-székesegyház kései barokk stílusban épült 1773 és 1779 között. A munkálatok Kaufmann Ferenc pesti építész tervei nyomán kezdődtek, de végül Heiszler Ádám elképzelései szerint fejeződtek be. A templom hossza 61 méter, szélessége 26 méter, a hajó magassága 18 méter, a tornyok pedig 64 méter magasak. A székesegyházat értékes oltárképek ékesítik. Ezek mind Joseph Schoefft pesti templomfestő művei, kivéve a Szent Család képét, amelyet Kaspar Schleibner müncheni festőművész alkotott, a Szent Keresztet pedig az innsbrucki Emmanuel Walch készítette. Ők díszítették a katedrális boltozatát is. A főoltár 1804-ben készült el, a toronyórát pedig 1840-ben szerelték fel. Az épület 1973 óta műemléki védelem alatt áll. A lakosság körében ma Nagytemplomként ismerik, amelyet Avilai Szent Teréz tiszteletére szenteltek fel; az ő ábrázolása megtalálható Szabadka város címerén is. 1974. április 29-én VI. Pál pápa a kisebb bazilika (basilica minor) rangra emelte.