Először tartják meg a digitális misszionáriusok és katolikus influenszerek jubileumát Rómában

„A kommunikátor, az értelem magvetője, a Mennyország mesélője a digitális földön az, aki megértette, hogy az evangelizálás nem csupán doktrínák ismételgetése, hanem hidak építése, kérdések felvetése, a szépség megmutatása, a szívek megérintése” – ezekkel a szavakkal fordult a madridi érsek a Szent Péter-bazilikában összegyűlt digitális misszionáriusokhoz és influenszerekhez.

„Olyan valóságban élünk, amelyben minden ember a zsebében hordoz egy ablakot a világra. A szavak a gondolatoknál is gyorsabban utaznak, és a képek még azelőtt alakítják az érzelmeket, hogy a kérdések egyáltalán felmerülnének – mondta a bíboros, kiemelve a hit közvetítésének kihívását és lehetőségét a digitális környezetben. – Ezen a digitális kontinensen azonban szépség is van. Igen. Vannak fiatalok, akik hitüket kreatívan osztják meg másokkal. Vannak közösségek, amelyek élő közvetítésben, streamingelve imádkoznak együtt. Vannak podcastok, amelyek néhány szentbeszédnél is jobban megerősítenek.

Van egyfajta szomjúság, amely a lájkok mögött rejtőzik”

– tette hozzá. A bíboros bátorította a jelenlévőket, hogy ne az elismerésre, hanem a hitelességre törekedjenek: „Kezdheted egy képpel, egy történettel, egy gyengéd válasszal, egy csenddel a megfelelő pillanatban, egy szóval, amely nem a lájkot, hanem a fényt keresi.”

„A háló lehet csapda, igen. Azonban lehet a kegyelem tere is – jelentette ki a bíboros érsek. –

Isten nem a lájkokban van jelen, hanem az arcokban, akik valami többre várnak. Nem az érzelmekben, hanem a találkozásokban. Nem a követőkben, hanem a tanítványokban.”

A bíboros arra kérte a jelenlévőket, hogy egyházi szellemben éljék meg küldetésüket: „Evangelizálni a digitális világban nem egyéni erőfeszítést jelent. Egy test vagyunk. Szükségünk van egymásra. Szükség van arra, hogy együtt imádkozzunk, bátorítsuk egymást, megosszuk az erőforrásokat, segítsük egymást, hogy ne essünk az önzés kísértésébe.”

„Nem számít, hogy három követőd van, vagy 300 ezer. Nem a mennyiség, hanem a vendégszeretet, a koherencia, az alázat és az igazság számít” – zárta beszédét José Cobo Cano madridi bíboros érsek.

Forrás: AgenSIR (1, 2)

Fotó: Vatican News

Hollósi Judit/Magyar Kurír