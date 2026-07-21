Szentszék: Senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében

Az ENSZ-hez delegált állandó megfigyelői misszió képviselője, Marco Formica július 10-én felszólalásában hangsúlyozta: a Szentszék megújult globális elkötelezettséget szorgalmaz az AIDS felszámolása érdekében. Üdvözli a HIV-vírus megelőzésében és kezelésében elért eredményeket, miközben hangsúlyozza, hogy sokan – különösen a fejlődő országokban – továbbra sem férnek hozzá az életmentő ellátáshoz.

2010 óta a legtöbb régióban csökkent az új HIV-fertőzések száma, és az antiretrovirális kezeléshez való szélesebb körű hozzáférés lehetővé tette a HIV-vírussal élők számára, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljenek – hangzott el Marco Formica szentszéki ENSZ-megfigyelő felszólalásában az ENSZ 2026-os HIV/AIDS-szel foglalkozó közgyűlésén július 10-én New Yorkban.

Minden érintett számára biztosítani kell a folyamatos ellátást

A Szentszék szerint az egészségügyi rendszerekbe, az orvosi kutatásba és a gyógyszerek helyi előállításába való folyamatos beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki számára folyamatos ellátást biztosítsanak.



XIV. Leó pápát idézve a szentszéki ENSZ-megfigyelő felszólalásában óva intett attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat, akik a társadalom peremére szorultak. „El sem tudunk képzelni egy olyan társadalmat, amely teljes sebességgel rohan előre, a jólét hamis mítoszaiba kapaszkodva, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság oly sok helyzetét.”

Az ENSZ-közgyűlésen elhangzott felszólalásában Marco Formica különös hangsúlyt fektetett a gyermekek helyzetére, felhívva a figyelmet arra, hogy bár a HIV-fertőzéssel élő embereknek mindössze három százaléka gyermek, a HIV-vel összefüggő halálesetek tizenkét százaléka őket érinti a diagnózis és a kezelés terén továbbra is fennálló hiányosságok miatt. Kiemelte továbbá a minőségi terhesgondozás, a szülés közben történő és a szülés utáni ellátás fontosságát az anyák számára, a korai tesztelés és a gyermekbarát gyógyszerek fontosságát.

Az Egyház elkötelezettsége

A szentszéki megfigyelő felszólalásában megerősítette az Egyház elkötelezettségét az AIDS által érintett emberek gondozása iránt. „A katolikus egészségügyi intézmények, amelyek világszerte a HIV-vel kapcsolatos összes ellátás közel egynegyedét nyújtják, továbbra is kiveszik a részüket annak érdekében, hogy minden HIV-vírussal élő ember a veleszületett emberi méltóságával összhangban lévő kezelésben és ellátásban részesüljön” – hangsúlyozta Marco Formica.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Holyseemission.org

Magyar Kurír