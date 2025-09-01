Szeptember 1. a görögkatolikus egyházi év és az új tanév kezdete

A liturgikus év az I. Egyetemes Zsinat atyáihoz köthető, és három részre oszthatjuk fel: I. szeptember 1-től karácsonyig; II. Krisztus születésétől a mennybemenetel ünnepzárásáig; III. pünkösdtől augusztus 31-ig.

Az új egyházi év – miként az új tanév is – arra is alkalmas lehet, hogy áttekintsük a mögöttünk és akár az előttünk álló időszakot is.

A szeptember 1-jei szertartáson így szól az imádság: „Áldd meg számunkra a zsenge esztendő kezdetét, te, aki az Ősöreg vagy, s az emberekért zsenge ifjúvá is lettél.”

„Az esztendő kezdetén szent dalok zsengéjét vigyük a határtalan Országon uralkodó Krisztusnak, és buzgón énekeljük neki, mi, igazhitű nép: Áldott vagy te, atyáinknak Istene! Krisztus, ki öröktől fogva vagy, és minden évszázadon örökké uralkodsz, jóságnak Forrása, áraszd el kegyes ajándékoddal az esztendőt mindazok számára, akik zengik: Áldott vagy te, atyáinknak Istene!”

„Méltass minket, kik az új esztendőt megkezdjük, Emberszerető Krisztus, hogy kedved szerint fejezhessük is azt be! […] Méltass minket arra, Uralkodónk, hogy az esztendő kezdetével neked tetsző életmód elkezdését ajánlhassuk föl újévi áldozatul!”

„Mindnyájunk Uralkodója és a javak osztogatója, leborulunk előtted buzgón kiáltván: a te könyörületedhez folyamodunk, Üdvözítőnk, Szülőanyádnak és összes buzgó tisztelődnek imádságaiért, add meg, hogy ezt az évet tetszésedre tölthessük, és méltass arra minket, kettős természeted tisztelőit, hogy téged hittel dicsőítsünk!”

„Beállott az év kezdete, és összegyűjtött, hogy tiszteljük azokat, kik fényessé teszik: Kallisztát, Evodoszt és Hermogenészt, a bajnok testvéreket, az angyali életű Simeont, Józsuét, Nun fiát, a hét efezusi ifjút s a szent asszonyok negyvenszeres fényű karát, kiknek emlékét megtartván, ó, ünnepszeretők, áhítattal kiáltsuk: Áldd meg, Urunk, kezednek műveit, és tégy méltókká bennünket, hogy üdvösen töltsük el az esztendő leforgását!”

*

A 2025/2026-os tanévben a Hajdúdorogi Főegyházmegye nevelési, oktatási és szakképzési intézményhálózatában 15 nevelési, oktatási, szakképzési intézmény és diákotthon, továbbá két nonprofit kft. lát el feladatokat. 5554 gyermek és tanuló kezdi meg tanulmányait; a budapesti és debreceni diákotthonokban pedig összesen közel 200 fiatalnak adnak helyet.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita az idei évre is új jelmondatot választott a Hajdúdorogi Főegyházmegye oktatási és nevelési intézményeinek: „A Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete” (Róm 5,5).

A 2025/2026-os tanévben és az új egyházi évben is minden diák, szülő, pedagógus és oktató életére Isten áldását kérik.

