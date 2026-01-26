Szerelemkoncert – Az Eucharist együttes újra a húrok közé csap a házasság hetének nyitányaként

A zenekar repertoárjából dalok csendülnek fel az örök szerelemről, amellyel Isten viszonyul az emberhez, és amely hűséges szeretet minden házasság egyetlen biztos alapja. A 19 órakor kezdődő ingyenes – önkéntes hozzájárulással támogatható – zenei esemény házigazdája a Lehel téri Árpád-házi Szent Margit-templom közössége és plébánosa, Monostori László atya.

„Az Eucharisttal mi arra vállalkozunk, hogy arról a szerelemről zenéljünk, amelyik soha nem múlik el. Ha ebből az örök szeretetből és hűségből merítünk a kapcsolatainkban, beteljesült, megszentelt módon a házasságban, akkor a szerelem valóban örök marad és képes a friss megújulásra” – mondta el a koncert témájának beharangozójaként Gável András.

A szervezők várják a házaspárokat vagy a házasság előtt állókat, hogy kapcsolódva az idei házasság hete rendezvénysorozat programjaihoz és üzenetéhez, megerősítsék kapcsolatukat Istennel, következésképp egymással, és az egymásnak udvarló fiatalokra is számítanak így Valentin-nap közelében.

„Adjatok a párotoknak egy gyönyörű, a kapcsolatotok szempontjából a jövőt megalapozó, könnyedén megélhető, szép és romantikus estét a Szerelemkoncerten!” – invitálta a szerelmeseket az Eucharist együttes vezetője.

A Szerelemkoncert meghívott vendég előadója Kindelmann Győző, aki a Ne félj, mert megváltottalak kezdetű, magával ragadó közismert ének szerzője, valamint a hazai Szeretetláng lelkiségi mozgalom motorja és a nyárvégi Szeretetláng fesztiválok főszervezője.

A rendezvényre a belépés díjtalan. Minden önkéntes, alkalmi vagy rendszeres adománnyal hozzá lehet járulni akár előzetesen is az esemény költségeinek és a zenekar tevékenységének finanszírozásához.

A RAM Colosseumban (1133 Budapest, Kárpát u. 23.) a helyfoglalás érkezési sorrendben történik a koncertterem befogadóképességéig.

A helyszínen kapható lesz Gável András A Dicsőítésvezető című könyve is, amelyben külön kitér a házasság és az istendicsőítő élet összefüggéseire is. A kötetet a szerző a helyszínen kérésre dedikálja.

Bővebb információk a Facebook-eseménynél találhatók.

Forrás: Eucharist Zenekar

Fotó: Kuna Áron

Magyar Kurír