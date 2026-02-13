Szerelmes házaspárok dicsőítették a mindig szerető Istent az Eucharist koncertjén

Gável András a koncert elején kiemelte, hogy amikor a szerelmet ünnepeljük, leginkább Istent ünnepeljük. A dicsőítésvezető rámutatott: „Rossz, elkoptatott értelemben beszélünk ma általában a szerelemről, mert egy olyan dologra gondolunk, ami egyszer csak meglep bennünket, aztán pedig észrevétlenül elhagyja a szívünket. A szerelem azonban örök, hiszen az ősmintája Istenben fedezhető fel, aki soha nem vonja vissza az ember iránt tanúsított szeretetét.” Az Eucharist együttes dalszerzője a Bibliát „love story”-nak nevezte, hiszen az az első lapjától az utolsóig Isten örök szeretetéről szól, ahol Isten a Vőlegény, Isten választott népe, illetve az Egyház pedig a menyasszony.

Az este során a Dramatizált Biblia előadásokhoz hasonló szerkezetben váltakoztak a dicsőítő énekek és az azok üzenetét erősítő igei szakaszok. Így képzeletben, a fantáziánk segítségével ott állhattunk az Éden kertjében, amint Isten megteremtette az embert, az Énekek éneke költői szavai a lelkünkbe égették Isten halálos szerelmét irántunk, Jézus a mi lábunkat is megmosta az utolsó vacsorán, Pál apostol pedig megerősített bennünket abban, hogy az Atya szeretett gyermekei vagyunk, akik valóságban is, közösen szólítjuk a Lélekkel együtt a győztes Bárány Jézust, hogy jöjjön el újra.

Az Eucharist együttes koncerten elhangzó dalai között voltak egészen korai keletkezésűek – amelyekről megtudhattuk, hogy immár a dalmegosztó csatornákon is elérhetőek és hallgathatóak –, de például a Titkos érintés című szerzemény esetében egy teljesen új dallal ajándékozta meg a szerelmespárokból, fiatalabbakból és idősebbekből álló közönséget a Gável András–Gável Gellért szerzőpáros.

A Szeretetláng Mozgalomhoz köthető Kindelmann Győző az est vendég előadójaként elénekelte a közismert Ne félj, mert megváltottalak kezdetű énekét, amelyet a közönség egy emberként zengett, csak úgy, mint az azt követő Imádott Jézusom című, Gável Gellért által megzenésített szerzeményt, az Úrral való egység imáját. Erzsébet asszony unokája felhívta a figyelmet, hogy a nagymamája a Jézustól kapott üzeneteit elsősorban a családokra vonatkoztatva kapta. Hozzátette: milyen szép lehetne, ha minden család egy igazi szentéllyé válhatna, ahova szinte zarándokolhatnának az emberek.

Monostori László plébános a koncert fináléjaként megáldotta a közönséget, különösen is a házasságban élőket és a házasság szentségére készülőket. Az Eucharist együttes dicsőítő koncertje után benyomásait így foglalta össze: „Az Eucharist együttes Szerelemkoncert címet viselő dicsőítésére mentünk el a házasság hete alkalmából. Sok közösségi tagunk számára ez volt élete első ilyen élménye. Többen könnyekig meghatódtak, az est egy pontján kézenfogva énekeltük a Tápláló szent kenyér kezdetű éneket. Úgy érzem, ezzel a dicsőítő esttel megadtuk az egész félév alaphangját. Az est egyszerre volt lelkileg és közösségileg is megerősítő.”

A ráadást követően a koncert a jelen lévő szerelmesek szűnni nem akaró tapsával ért véget, akik meghívást kaptak a folytatásra, a nyáreleji Dicsőítő Sziget Fesztiválra, amelyet idén június 28-án tartanak Szigetmonostoron, ahol az ünnepi szentmisét Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családbizottságának elnöke mutatja majd be.

Forrás: Dicsőítő Sziget

Fotó: Nagy Lajosné Kata

Magyar Kurír