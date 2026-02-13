Szerelmes házaspárok dicsőítették a mindig szerető Istent az Eucharist koncertjén

Február 9-én a budapesti Radnóti Miklós Művelődési Központban (RaM Colosseum) Szerelemkoncert címmel tartott dicsőítő estet az Eucharist együttes. Az előadók ezúttal az idei házasság hete rendezvénysorozat üzenetéhez kapcsolódtak, melynek mottója „A hűség szabadsága”. Az esemény a 13. kerületi önkormányzat és az Árpád-házi Szent Margit-templom együttműködésében valósult meg.

Gável András a koncert elején kiemelte, hogy amikor a szerelmet ünnepeljük, leginkább Istent ünnepeljük. A dicsőítésvezető rámutatott: „Rossz, elkoptatott értelemben beszélünk ma általában a szerelemről, mert egy olyan dologra gondolunk, ami egyszer csak meglep bennünket, aztán pedig észrevétlenül elhagyja a szívünket. A szerelem azonban örök, hiszen az ősmintája Istenben fedezhető fel, aki soha nem vonja vissza az ember iránt tanúsított szeretetét.” Az Eucharist együttes dalszerzője a Bibliát „love story”-nak nevezte, hiszen az az első lapjától az utolsóig Isten örök szeretetéről szól, ahol Isten a Vőlegény, Isten választott népe, illetve az Egyház pedig a menyasszony.

Az este során a Dramatizált Biblia előadásokhoz hasonló szerkezetben váltakoztak a dicsőítő énekek és az azok üzenetét erősítő igei szakaszok. Így képzeletben, a fantáziánk segítségével ott állhattunk az Éden kertjében, amint Isten megteremtette az embert, az Énekek éneke költői szavai a lelkünkbe égették Isten halálos szerelmét irántunk, Jézus a mi lábunkat is megmosta az utolsó vacsorán, Pál apostol pedig megerősített bennünket abban, hogy az Atya szeretett gyermekei vagyunk, akik valóságban is, közösen szólítjuk a Lélekkel együtt a győztes Bárány Jézust, hogy jöjjön el újra.

Az Eucharist együttes koncerten elhangzó dalai között voltak egészen korai keletkezésűek – amelyekről megtudhattuk, hogy immár a dalmegosztó csatornákon is elérhetőek és hallgathatóak –, de például a Titkos érintés című szerzemény esetében egy teljesen új dallal ajándékozta meg a szerelmespárokból, fiatalabbakból és idősebbekből álló közönséget a Gável András–Gável Gellért szerzőpáros. 

A Szeretetláng Mozgalomhoz köthető Kindelmann Győző az est vendég előadójaként elénekelte a közismert Ne félj, mert megváltottalak kezdetű énekét, amelyet a közönség egy emberként zengett, csak úgy, mint az azt követő Imádott Jézusom című, Gável Gellért által megzenésített szerzeményt, az Úrral való egység imáját. Erzsébet asszony unokája felhívta a figyelmet, hogy a nagymamája a Jézustól kapott üzeneteit elsősorban a családokra vonatkoztatva kapta. Hozzátette: milyen szép lehetne, ha minden család egy igazi szentéllyé válhatna, ahova szinte zarándokolhatnának az emberek.

Monostori László plébános a koncert fináléjaként megáldotta a közönséget, különösen is a házasságban élőket és a házasság szentségére készülőket. Az Eucharist együttes dicsőítő koncertje után benyomásait így foglalta össze: „Az Eucharist együttes Szerelemkoncert címet viselő dicsőítésére mentünk el a házasság hete alkalmából. Sok közösségi tagunk számára ez volt élete első ilyen élménye. Többen könnyekig meghatódtak, az est egy pontján kézenfogva énekeltük a Tápláló szent kenyér kezdetű éneket. Úgy érzem, ezzel a dicsőítő esttel megadtuk az egész félév alaphangját. Az est egyszerre volt lelkileg és közösségileg is megerősítő.”

A ráadást követően a koncert a jelen lévő szerelmesek szűnni nem akaró tapsával ért véget, akik meghívást kaptak a folytatásra, a nyáreleji Dicsőítő Sziget Fesztiválra, amelyet idén június 28-án tartanak Szigetmonostoron, ahol az ünnepi szentmisét Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családbizottságának elnöke mutatja majd be.

Forrás: Dicsőítő Sziget

Fotó: Nagy Lajosné Kata

Magyar Kurír

