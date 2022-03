Szeretet nélkül semmik vagyunk! – A Görögkatolikus Roma Szakkollégium hallgatóinak mesekönyve

A történetek szerzőinek fele már nem szakkollégista, hanem szakmájuk elhivatott és felelősségteljes képviselője, néhányan pedig már szülők. Az első kötethez hasonlóan ebben a könyvben is a szerzők saját élettörténete, tapasztalata és élménye köszön vissza. Azonban ezek a mesék mélyebb és komolyabb üzenetet hordoznak magukban, érettebb korosztályt céloznak meg.

Van közöttük humoros történet is, melyből megtudhatjuk, hogyan előzi meg a citrom a rákot, vagy romantikus állatmese egy tapsiról, aki rendes hapsi. Családi drámának lehetünk tanúi Az élet nem játék című történetben, a testvéri szeretet erejét érezhetjük Az őszinteség ereje című írásban, és az örök szerelemét a cigányasszony történetében. Az álmok valóra váltására, célok elérésére inspirál a kanalas történet, a szegény sorsú lány vagy Sándor és a hegedű esete is. Minden műnek üzenete van, a szakkollégium ezeket közvetíti könyvbe foglalva lovári nyelven is, egyedi rajzokkal illusztrálva.

Az első kötet a fiatalabb korosztályt célozta meg, a második kötet történeteit inkább a fiatalok és felnőttek számára ajánlják.

A magyar és lovári nyelvű mesegyűjtemény az NTP-SZKOLL-21-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

Szöveg: Ekert Anna

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

