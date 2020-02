Szeretettel adnak méltóságot –Tizenháromezer #nemluxustáska gyűlt össze

A januárban indított #nemluxustáska kampány zárásakor országosan közel 14 ezer darab táska gyűlt össze, a közösségek által gyűjtött adományok, valamint néhány vidéki gyűjtőpont adatai a következő héten érkeznek be. Becslések szerint az egy hónap alatt összegyűlt, tisztasági termékeket tartalmazó táskák száma meghaladhatja a 15 ezer darabot. „A táskák többségének már tavaly ősszel megvolt a leendő gazdája, hiszen a 2019-es kampány után a szeretetszolgálat intézményei és önkéntes csoportjai, valamint a Jelenlét program munkatársai külön is figyelmet fordítottak arra, hogy a hozzájuk forduló nőknek felhívják a figyelmét a lehetőségre. Még nem érkeztek be a cégek által gyűjtött csoportos adományok, ám azoknak is lesz helyük. Amit most év elején nem tudunk átadni, azt eltesszük, hiszen ezekre a termékekre a hölgyeknek egész évben szükségük van” – mondta el a kampány koordinátora, Kovács-Pálffy Anna, a Máltai Szeretetszolgálat szociális munkatársa. A szervezet a legszegényebb családok hölgy tagjainak, iskolás lányoknak, hajléktalan nőknek, fogyatékkal élő fiataloknak és nagycsaládos nőknek adja át a táskákat. A szeretetszolgálat a saját hálózatán túl partnerszervezetein keresztül juttat el #nemluxustáskákat rászoruló nőknek és lányoknak. A táskákból családsegítő központok, alapítványok, anyaotthonok, családok átmeneti otthonai is kapnak, hogy továbbíthassák a hozzájuk fordulóknak.

A szeretetszolgálat a rászoruló emberek nevében hálásan köszöni minden adományozó nagylelkűségét.

A táskák tartalmát és gondos csomagolását látva érződik, hogy nagy szeretettel és odafigyeléssel készültek az ajándékcsomagok,

ami legalább olyan nagy értéket jelent, mint a bennük lévő intim higiéniás termékek.

Az első nyilvános adományátadás alkalmával február 7-én a Miklós Utcai Integrált Hajléktalanellátó Központban a hölgyek részt vehettek bőrgyógyászati, szemészeti és tüdőgyógyászati szűréseken, valamint jogi tanácsadáson és önismereti foglalkozáson. A szeretetszolgálat intézményében tartott testi-lelki egészség délutánon több mint kétszáz, intim termékekkel teli táska talált gazdára.

Minden táskába került egészségügyi betét, sampon, tusfürdő, szappan, papír zsebkendő, dezodor, fertőtlenítő kendő, ugyanakkor egyénenként változóan tettek a felajánlók a táskákba más praktikus eszközöket: hajkefét, ajakbalzsamot, hajgumit, intim mosakodót, hajbalzsamot, alkoholos kéztisztítót, apró figyelmességeket, valamint személyes, leggyakrabban bátorító üzeneteket.

Az átadáson részt vevő önkéntesek maguk is ajánlottak fel táskákat. Mint mondták, segíteni szerettek volna, hisz minden nő tudja, mivel járnak a nehezebb napok, és milyen kellemetlen, amikor nincs kéznél egy betét vagy egy törlőkendő.

„Rengeteg táskám van otthon, és persze megvan a két kedvenc, amit mindig használok. Gondoltam, néhányat felajánlok olyan nőknek, akiknek nincs. Az sem esett nehezemre, hogy eggyel több sampont és dezodort vegyek a drogériában. Amikor elvittem a táskát a gyűjtőpontra, mondták, hogy eljöhetek az osztásra, és segíthetek, úgyhogy itt vagyok. Jó, hogy megismertem a Máltai Szeretetszolgálatot, kicsit beleláthattam, milyen egy ilyen szálló. Megdöbbentő sorsok vannak, de jó érzés, hogy segíthettem” – mondta el az egyik önkéntes.

Volt a segítők között, aki már régóta kereste a lehetőségét, hogyan segítsen a rászoruló embereknek, ezért is gyűjtött maga is táskákat és jött el az átadásra. „Fogok behozni ruhákat is a Máltaiba, mert ma láttam, hogy itt tényleg azokhoz kerülnek az adományaink, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Beszélgettünk több asszonnyal, akik táskáért álltak sorba, akik elmesélték, hogy a Máltához mindig jöhetnek, ha valamire szükségük van. Jó volt itt lenni ma, és átadni a táskákat, amiket gyűjtöttünk” – mondta a kampány egyik önkéntese, aki – ahogy a legtöbben – az Instagramról értesült a kampányról és a lehetőségről, hogy személyesen is részt vehet az akcióban.

A táskákért sorban állók között voltak, akik az éjszakát a Miklós utcai intézmény krízisszállóján töltötték, voltak, akik vidékről, közel kétórás utazással jöttek el a táskákért, de több anyuka is érkezett gyermekeikkel, akik, amíg az anyuka válogatott a táskák között, bekapcsolódtak a játékos önismereti foglalkozásba. Ők a praktikusabb darabokat keresték, hátizsákot, válltáskát, amit akár a gyerekek is tudnak használni az iskolában. A hajléktalanként élők a nagyobb táskák között válogattak, amiben több holmit tudnak egyszerre tárolni, de még beférhet a szállók tároló szekrényébe. A táskák kézhezvétele után a nők egymás közt cserélgették a táskák tartalmát, kinek mire van nagyobb szüksége. „Nekem már nem kell a betét, de a törlőkendő és egy hajkefe nagyon jól jönne. Fogkeféből elég most egy, ebben viszont hármas csomag volt, a másik kettőt odaadtam annak az anyukának a gyerekekkel” – részletezte egyikük, miután megtalálta a neki tetsző táskát.

A táskákat a következő hetekben, illetve a tavasz folyamán osztja szét a szeretetszolgálat a nehéz helyzetben élő nők között. Az adományok átadása bizonyos helyeken négyszemközti beszélgetés mellett történik majd, illetve kiscsoportos találkozók alkalmával, máshol pedig kiegészül olyan kísérőprogramokkal, melyek hozzájárulnak a nők testi-lelki egészségének megőrzéséhez. Egészségügyi szűrések, tanácsadások, szépségnapok kísérik majd a táskák átadását, hogy a nők visszanyerhessék méltóságukat és önbizalmukat.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír